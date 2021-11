Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel na pogovor predstavnike Svetovnega slovenskega kongresa, ki so mu podelili Zlatnik Slovenski tolar

Predsednik republike Borut Pahor je danes v okviru svojih prizadevanj za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so pripeljali do samostojnosti Republike Slovenije, na pogovor sprejel predstavnike Svetovnega slovenskega kongresa, ki prav tako letos praznuje 30 let od svoje ustanovitve. Predsednik Pahor se je 26. junija 1991 tudi sam udeležil zasedanja Svetovnega slovenskega kongresa v Cankarjevem domu, ki je bilo tistega dne prekinjeno zaradi agresije jugoslovanske armade nad Slovenijo.Ob tej priložnosti je dr. Boris Pleskovič v imenu SSK predsedniku republike podelil Zlatnik Slovenski tolar, ki ga Svetovni slovenski kongres podeljuje zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si prizadevajo za ohranjanje in krepitev narodne zavesti pri rojakih doma in po svetu, ter s svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence širom sveta. Zlatnik Slovenski tolar predstavlja duh slovenske enotnosti in uresničitev sanj slovenskega naroda.Pogovor ob današnjem sprejemu je tekel o pravnih možnostih za ureditev statusa Slovencev, ki žive v tujini in nimajo slovenskega državljanstva. To vprašanje je bilo tema nedavne, III. Konference slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je pripravil Svetovni slovenski kongres.Sprejema v Predsedniški palači so se udeležili dr. Boris Pleskovič, predsednik SSK, dr. Dejan Valentinčič, državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Franci Feltrin, podpredsednik Slovenske konference SSK, prof. dr. Andrej Fink, profesor na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta, Damijan Terpin, odvetnik iz Gorice v Italiji in mag. Rudolf Vouk, odvetnik iz Celovca, ter Sonja Avguštin Čampa, generalna sekretarka SSK.Foto: STA/Nebojša Tejić