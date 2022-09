Ob 92. obletnici usmrtitve bazoviških junakov je Garda Slovenske vojske v imenu predsednika republike položila venca k spominskima obeležjema v Kranju in v Bazovici

V počastitev spomina na bazoviške junake Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Zvonimirja Miloša in Alojza Valenčiča, prvih žrtev fašizma v Evropi, je Garda Slovenske vojske v imenu predsednika Republike Slovenije položila venca k obeležjema v njihov spomin.V petek, 9. septembra, je Garda Slovenske vojske v imenu predsednika republike položila venec k spomeniku bazoviškim junakom v Prešernovem gaju v Kranju, kjer je potekala slovesnost ob 92. obletnici njihove usmrtitve. Obeležje bazoviškim junakom so v Kranju postavili leta 1930 in velja za prvi antifašistični spomenik na svetu. Predsednik Pahor je k spomeniku položil venec in bil slavnostni govornik na spominski slovesnosti ob 90. obletnici tega tragičnega dogodka (2020), venec pa je položil tudi ob 91. obletnici (2021).Foto: Garda Slovenske vojskeV nedeljo, 11. septembra, je Garda Slovenske vojske v imenu predsednika republike položila venec k spomeniku bazoviškim junakom na gmajni pri Bazovici v slovenskem zamejstvu, kjer je potekala letošnja osrednja slovesnost ob 92. obletnici njihove usmrtitve. Predsednik Pahor je skupaj z italijanskim predsednikom in prijateljem Sergiom Mattarello 13. julija 2020 z najvišjimi vojaškimi častmi položil venec k spominskemu obeležju bazoviškim junakom na gmajni pri Bazovici.Foto: Garda Slovenske vojske