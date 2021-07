Prvič se bo Dan slovensko-ruskega prijateljstva obeležil že letos - v soboto, 31. julija 2021

Predsednik republike Borut Pahor je danes, 29. julija 2021, v luči bližajoče se 105. obletnice Ruske kapelice pod Vršičem sprejel na pogovor ruskega veleposlanika Timurja Ejvazova in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ki je sopredsedujoči mešane rusko-slovenske Medvladne komisije in častni pokrovitelj letošnje slovesnosti pri Ruski kapelici.Ruski veleposlanik je predsedniku Pahorju predal pismo ruskega predsednika Putina, v katerem ta z velikim odobravanjem sprejema pobudo predsednika Pahorja o razglasitvi Dneva slovensko-ruskega prijateljstva. Prvič se bo Dan slovensko-ruskega prijateljstva obeležil že letos - v soboto, 31. julija 2021.Predsednik Pahor je predsedniku Putinu pismo s pobudo za razglasitev dneva prijateljstva poslal 23. julija, včeraj pa sta se o tem predsednika Pahor in Putin dolgo pogovarjala po telefonu. Strinjala sta se, da navkljub nekaterim razlikam v političnih pogledih obeh držav, oba naroda in obe državi želita tudi z dnevom prijateljstva gojiti dialog v korist trajnega miru.V pismu je ruski predsednik Putin predsednika Pahorja prosil, naj posreduje »besede iskrene hvaležnosti slovenskim državljanom in državljankam, ki pomagajo ohraniti spomin na naše rojake, ki so tragično preminuli daleč od domovine. S svoje strani bomo tudi naprej nadaljevali z nudenjem vsestranske pomoči pri prirejanju spominskih slovesnosti pri kapelici pod Vršičem na dan rusko slovenskega prijateljstva«.Foto: STA/Tamino Petelinšek