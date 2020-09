Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Skopju: “Zdaj je priložnost, ki jo Evropska unija ne sme zamuditi”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes pričenja uradni obisk v Republiki Severni Makedoniji.Po sprejemu z vojaškimi častmi v Skopju sta se slovenski predsednik Borut Pahor in predsednik republike Severne Makedonije Stevo Pendarovski zadržala v daljšem in prijateljskem pogovoru na štiri oči, temu so sledili plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Republike Severne Makedonije pod vodstvom obeh predsednikov. Srečanje pomeni nadaljevanje rednega in prijateljskega dialoga na predsedniški ravni.Foto: Daniel novakovič/STAV pogovorih sta predsednika Pahor in Pendarovski potrdila odlične in prijateljske odnose. Ocenila sta, da sta Republika Slovenija in Republika Severna Makedonija zaveznici in tesni prijateljici. Predsednik Pendarovski se je zahvalil predsedniku Pahorju za materialno in finančno pomoč Republike Slovenije pri spopadanju s pandemijo koronavirusa. Predsednik Pahor pa je ponovno izrekel podporo Slovenije Severni Makedoniji na njeni poti za članstvo v Evropski uniji. Predsednika sta posebno pozornost namenila regionalnemu sodelovanju in razmeram v regiji.Foto: Daniel Novakovič/STANa novinarski konferenci je predsednik Pendarovski obisk predsednika Pahorja ocenil kot izjemno pomembnega. Dejal je, da v Sloveniji vidi tesno zaveznico tako v Zvezi NATO, kot tudi pri prizadevanjih Severne Makedonije na poti v Evropsko unijo. Zahvalil se je predsedniku Pahorju za vso dosedanjo podporo in izrazil prepričanje, da je prihodnost regije Zahodnega Balkana v integraciji njenih držav v Evropsko Unijo. Izpostavil je odlično sodelovanje med slovenskimi in makedonskimi policisti v boju proti ilegalnim migracijam in pohvalil kulturne projekte med obema državama.Predsednik Pahor je medijem potrdil, da sta Republika Slovenija in Republika Severna Makedonija prijateljici in zaveznici. “Obisk poteka v času, ki ga obe državi ocenjujeta kot zelo pomembnega za Severno Makedonijo, regijo in Evropsko unijo,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da je po dolgi blokadi Grčije politikom obeh držav uspelo najti kompromis, ki je to blokado umaknil, Republiki Severni Makedoniji pa omogočil približevanje EU in članstvo v Zvezi NATO. “Moj današnji obisk ni slučajen. Kot predsednik ene izmed držav EU želim poudariti, da je zdaj prava priložnost, da se ne odlaša s sklicem medvladne konference,” je pozval predsednik republike in pojasnil, da razume pomisleke nekaterih držav, a da je potrebno narediti vse za sklic, brez odlašanja. “Slovenija je naklonjena vključitvi vseh držav regije Zahodnega Balkana v Unijo. A danes sem tukaj, da Evropsko unijo opozorim na prihodnost ene države. Ne bi bilo verodostojno, če bi se sedaj, ko je Republika Severna Makedonija izpolnila zahteve EU, iskalo razloge, da ta svojih obljub ne izpolni. Kot velik zagovornik širitve EU na Zahodni Balkan in prepričan Evropejec pravim: Zdaj je priložnost, ki je EU ne sme zamuditi,” je izjavo zaključil predsednik republike.V nadaljevanju obiska bo predsednik Republike Slovenije na slavnostni seji makedonskega parlamenta nagovoril poslance. Pred nagovorom se bo srečal s predsednikom Sobranja Talatom Xhaferijem. Srečal se bo tudi s predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije Zoranom Zaevim in položil venec k grobnici Goceta Delčeva v cerkvi Svetega Spasa.Uradni obisk bo predsednik republike jutri sklenil na Ohridu, kjer se bo srečal s slovenskimi policisti, ki makedonskim kolegom pomagajo varovati mejo, ter si skupaj z ministrom za obrambo ogledal predstavitveno vajo specialnih sil Vojske Republike Severne Makedonije.Foto: Daniel Novakovič/STA