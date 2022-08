Predsednik Pahor se je udeležil konference članskih društev Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, 31. avgusta 2022, udeležil konference članskih društev Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji. Predsednik Pahor se je v kratkem pozdravnem nagovoru zahvalil za vabilo na konferenco in ob tem spomnil na srečanje, ki ga je aprila priredil v Predsedniški palači ter nanj povabil predstavnike Zveze kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi in društva Kočevarjev staroselcev. Dejal je, da je današnja razprava pravzaprav neke vrste nadaljevanje takratnega pogovora.Foto: Bor Slana/STAPredsednik Pahor je ocenil, da je možno v danih ustavnih okvirih še veliko narediti za okrepitev skupnosti in da bo storil vse, kar je v pristojnosti predsednika republike, da bi se identiteta skupnosti ohranjala. Predsednik Pahor se je zavzel za konstruktivno delovanje Dialoške skupine pod okriljem Ministrstva za kulturo in s sodelovanjem vseh pristojnih resorjev. Ob tem je poudaril, da je v zadnjih letih napredek viden: višajo se finančna sredstva, znanstveniki intenzivno pripravljajo skupno zgodovinsko knjigo, ki bo tudi v naši javnosti okrepila razumevanje njihove vloge v naši skupni preteklosti, vsako leto predsednik Pahor pokrovitelj dnevov Kočevarske kulture, ki jih izmenjaje pripravljajo tri občine, nenazadnje pa o dejavnosti priča tudi posebna razstava, ki so jo danes pripravili v prostorih Zveze.Predstavniki društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji so predsednika Pahorja v poglobljeni razpravi seznanili s svojo oceno položaja in mu predstavili probleme, s katerimi se soočajo. Predsednik Republike Slovenije je spomnil, da letos mineva dvajset let, odkar je državni zbor RS sprejel Sporazum med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Avstrije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti, ki je postavil okvir urejanja položaja pripadnikov nemško govoreče skupnosti pri nas. Sogovornikom je predlagal, naj na podlagi dvajsetletnih izkušenj pripravijo memorandum, v katerem bi ugotovili, kaj je Sporazum prinesel in kje vidijo možnosti, da bi ga še bolje uresničevali, ter ga posredujejo njemu, vladi, državnemu zboru in instituciji zagovornika načela enakosti.Po zaključku konference si je predsednik republike ogledal mednarodno razstavo »In zwei Welten – 25 deutsche Geschichten / V dveh svetovih – 25 nemških zgodb«, ki so jo postavili v prostorih Zveze.Foto: Bor Slana/STA