Ukrajinski veleposlanik Brodovič: »Slovenija ni majhna država, Slovenija ima veliko srce,« predsednik Slovenije: »Sprejeli smo vas odprtega in širokega srca«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni prireditvi v Veliki dvorani Predsedniške palače sprejel begunce iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji. Z njimi se je predsednik republike srečal 12. aprila 2022 ob obisku vseslovenske akcije Slovenske filantropije “Dan za spremembe” in jih tedaj povabil v Predsedniško palačo.Foto: Tamino Petelinšek/STASprejem se je pričel z ukrajinsko himno, ki so jo zaigrali glasbeniki Policijskega orkestra, gostje sprejema pa so se jim spontano pridružili in jo z rokami na srcih čustveno zapeli. Ukrajinski himni je sledila slovenska, nato pa je zbrane nagovoril Mihajlo Brodovič, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji. V imenu svoje države in ljudi se je zahvalil predsedniku republike za današnji sprejem »prisilno premeščenih ljudi«, kot je imenoval ukrajinske pregnance, ki so se morali umakniti pred strahovi vojne in agresijo Ruske federacije. Sloveniji in vsem ljudem v Sloveniji pa se je zahvalil za neizmerno gostoljubnost, za tople in prijateljske odnose, ki jih Slovenija goji z Ukrajino. »Slovenija ni majhna država, Slovenija ima veliko srce,« je dejal.Foto: Tamino Petelinšek/STA»Vašo domovino je napadel ruski agresor. Brez povoda in brez razloga. V tej vojni, ki je neusmiljena, padajo pogumni ukrajinski vojaki in nedolžne žrtve. Njim v čast in spomin vas prosim, vstanimo in se jim poklonimo z minuto molka,« je svoje goste nagovoril predsednik republike. Veleposlanika Brodoviča je prosil, naj predsedniku in prijatelju Zelenskemu prenese izraze občudovanja za njegov upor in pogum ukrajinske države in ljudi, s prisrčnimi željami za skorajšnji mir in obnovo te čudovite države.»Slovenija vam bo ob tem po svojih najboljših močeh še naprej stala ob strani. Sprejeli smo vas odprtega in širokega srca. Izkoriščam to priložnost, da bi se zahvalil vsem dobrim ljudem širom naše domovine, ki pomagajo,« je dejal predsednik republike. »Z vami bomo stali do poštene zmage. Rekel vam bom, kakor rečem tudi našim ljudem: počutite se tukaj kot doma,« je nagovor sklenil predsednik republike.Ob tej priložnosti so glasbeni program pripravili otroci in mladostniki iz namestitvenih centrov v Logatcu in na Debelem rtiču. Posebno koncertno izkušnjo so priredili glasbeniki Mladinskega simfoničnega orkestra Ukrajine, ki skupaj s slovenskimi vrstniki pripravljajo velik dobrodelni koncert pod naslovom Music for the future. Predsednik republike je častni pokrovitelj tega dobrodelnega koncerta, ki bo 11. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STAPo prireditvi je predsednik republike udeležence prireditve povabil v svojo pisarno, pod vodstvom Protokola Republike Slovenije pa so si nato ogledali Predsedniško palačo.Foto: Tamino Petelinšek/STAPred prireditvijo je predsednik republike na pogovor sprejel Katarino Štrukelj, direktorico Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Terezo Novak, izvršno direktorico Slovenske filantropije, dr. Jevgenija Gorešnika, predstavnika ukrajinske diaspore v Sloveniji, in Natalio Korolovo, koordinatorko prostovoljcev.Foto: Tamino Petelinšek/STA