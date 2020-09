Predsednik republike je na delovnem pogovoru gostil predsednika Vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča in ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič

Na današnjem delovnem pogovoru so se predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič ter ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič dogovorili za organizacijo srečanja najvišjih predstavnikov vseh vej oblasti, ki bo na vabilo predsednika republike potekalo predvidoma sredi prihodnjega meseca v predsedniški palači.Srečanje najvišjih predstavnikov vseh vej oblasti bo namenjeno občutljivemu vprašanju sodelovanja sicer ustavno opredeljenih samostojnih nosilcev oblasti.Vsi današnji sogovorniki so se strinjali, da bo srečanje koristno za konstruktiven dialog o oblikovanju nekaterih skupnih ugotovitev glede spoštovanja načel delitve oblasti in vladavine prava.Foto: UPRS