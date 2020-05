Predsednik republike je zaključil prvi del posvetovanj z vodji poslanskih skupin in predstavnikom narodnih skupnosti državnega zbora o kandidatih za mesto sodnika ustavnega sodišča

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes zaključil prvi del posvetovanj z vodji poslanskih skupin in predstavnikom narodnih skupnosti državnega zbora o kandidatih za mesto sodnika ustavnega sodišča, ki se bo izpraznilo 14. julija letos, s potekom mandata ustavni sodnici dr. Dunji Jadek Pensa.Na podlagi presoje kandidatur in mnenj vodij poslanskih skupin bo predsednik republike predvidoma v naslednjem tednu opravil še en krog pogovorov, da bi ugotovil, ali kateri od kandidatov oziroma kandidatk uživa zadostno podporo za izvolitev. Predlog kandidature bo posredoval v državni zbor predvidoma v času, ki bo omogočil izvolitev sodnika ustavnega sodišča na junijskem zasedanju državnega zbora.Predsednik republike je na posvetovanjih vodje poslanskih skupin dodatno obvestil, da razmišlja, da bi v skladu s 224. členom poslovnika državnega zbora, v juniju nagovoril poslance o nujnosti sprejema sprememb volilnega sistema do konca letošnjega leta, ki ga je naložilo Ustavno sodišče s svojo ustavno odločbo.Foto: Nebojša Tejić/STA