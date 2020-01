Izbirna komisija za izbiro predsednika KPK kot primerne ocenila štiri kandidate

Izbirna komisija za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) je predsedniku republike predala svoje poročilo. Po srečanju članov izbirne komisije s predsednikom prepublike, je predsednik izbirne komisije dr. Janez Stare na novinarski konferenci predstavil poročilo o delu izbirne komisije. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi generalna sekretarka Urada predsednika republike Nataša Kovač.V skladu z zakonom je izbirna komisija preverila izpolnjevanje pogojev ter primernost prijavljenih kandidatov za opravljanje nalog predsednika KPK. Izbirna komisija, ki deluje samostojno in neodvisno, je predsedniku republike predala poročilo o delu in seznam primernih kandidatov. Ugotovila je, da je izpolnjevanje formalnih pogojev izkazalo osem kandidatov in z njimi opravila pogovor. Izmed njih je na seznam primernih kandidatov uvrstila naslednje štiri po abecednem vrstnem redu:1. Tina Brecelj,2. mag. Uroš Novak,3. dr. Janez Pogorelec,4. dr. Robert Šumi.Predsednik republike lahko imenuje novega predsednika KPK zgolj izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala izbirna komisija. To je dolžan storiti najpozneje v 30 dneh po prejemu seznama kandidatov. V primeru, da ne imenuje nobenega kandidata, o tem obvesti izbirno komisijo in ponovi postopek javnega poziva.Člani izbirne komisije za izbiro predsednika Komisije za preprečevanje korupcije so bili: 1. Državni zbor RS: Ivan Hršak, 2. Vlada RS: dr. Saša Zagorc, 3. Sodni svet RS: dr. Saša Prelič, 4. Uradniški svet RS: dr. Janez Stare in 5. CNVOS: dr. Erik Brecelj.Poročilo o delu izbirne komisije in zapisnika sej:Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA