Predsednik Pahor sprejel visokega predstavnika EU za zunanjo in varnostno politiko Borrella

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v okviru Strateškega foruma Bled 2020 na dvostransko srečanje sprejel Josepa Borrella Fontellesa, visokega predstavnika Evropske unije za skupno zunanjo in varnostno politiko. Pogovora se je udeležil tudi Miroslav Lajčák, posebni predstavnik EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu.Predsednik Pahor in visoki predstavnik Borrell sta se pogovarjala o izzivih pri doseganju enotnosti Evropske unije na zunanjepolitičnem področju. Pogovarjala sta se tudi o razmerah v Belorusiji, Turčiji in severnem Mediteranu, tudi v luči ponovne rasti števila ilegalnih migracij na zahodnobalkanski migrantski poti in tudi drugih migrantskih poteh v Evropsko unijo.Predsednik Pahor se je z visokim predstavnikom Borrellom in posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga regionalna vprašanja Lajčákom pogovarjal o razmerah na Zahodnem Balkanu in se zavzel za izrazitejši geopolitični pristop in za hitro širitev EU z državami regije.Miroslav Lajčák je predsednika Pahorja seznanil z aktualnimi prizadevanji za napredek v dialogu Beograd - Priština.Foto: Daniel Novakovič/STA