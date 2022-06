Predsednik republike pred dnevom državnosti na prireditvi OŠ Idrija: »To je čudovit začetek tega predprazničnega dne«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan udeležil prireditve »Kje lepše je kot doma?«, ki so jo učenke in učenci Osnovne šole Idrija pripravili v počastitev dneva državnosti. Na prireditvi so učenke in učenci predstavili najlepše znamenitosti in običaje iz vse Slovenije, ki jih bodo lahko doživeli med poletnimi počitnicami.Foto: Bor Slana/STA“To je čudovit začetek tega predprazničnega dne: z dvigom zastave in s to prireditvijo,” je učenkam in učencem v pozdrav zaklical predsednik Pahor in se jim zahvalil za vabilo. Poudaril je, da ima slovenski narod že 31 let svojo državo, ki je v tem času dosegla dovolj, da danes stojimo na trdnih temeljih, na katerih lahko mladi ljudje v miru, varnosti in blaginji sanjajo svoje sanje, razvijajo svojo domišljijo in na prihodnost, ki je polna neznank, gledajo z upanjem in ne s strahom. “To je razlog, da praznujemo,” je dejal predsednik republike in mladim sporočil: “Če in kolikor se boste, moji dragi mladi prijatelji, ne glede na razlike med vami znali pogovarjati, si stati ob strani, biti solidarni in se boste med seboj spoštovali, potem ni nobenega problema, ki ga ne bi znali obrniti v prid vaših stremljenj.” Predsednik Pahor je učenkam in učencem zaželel lepe počitnice, “jeseni pa se,” tako predsednik, “nasmejanih lic vrnite v šolo in spremenite ta svet tako, kot mislite, da je prav. Pri tem vam želim vse najboljše.”Pred prireditvijo se je predsednik republike na povabilo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno udeležil slovesnosti, na kateri so predstavniki veteranskih organizacij in lokalne skupnosti skupaj z učenkami in učenci OŠ Idrija v spominskem parku osamosvojitve Slovenije svečano izobesili zastavo Republike Slovenije in s tem počastili naš osrednji državni praznik.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA