Predsednikovi tradicionalni božični piškoti letos nekoliko drugače, a nič manj srčno

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je vsako leto na božični večer skupaj z otroki, mladostniki in odraslimi varovanci Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga pekel božično pecivo za otroke, mladostnike in druge, ki božične praznike preživljajo ločeno od družin in staršev, v domovih ali zavodih. Tradicionalna predbožična peka piškotov bi letos potekala osmič, odkar jo je predsednik Pahor pričel skupaj z otroki Mladinskega doma Malči Beličeve Ljubljana v letu 2013.Letos zaradi trenutnih epidemioloških razmer predsednik republike božičnih piškotov ne bo mogel peči skupaj s prijatelji iz CUDV Draga, vendar se je odločil, da bo tradicijo ohranil in z majhno pozornostjo poskušal polepšati praznike tistim, ki jih ne morejo preživljati doma.Predsednik republike Borut Pahor je božične piškote osebno prinesel predstavnikom Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, nato je z njimi obdaril mamice in otroke v Materinskem domu Ljubljana in stanovalce Bivalne enote Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga na Vodnikovi cesti v Ljubljani.Obenem bodo danes preostali paketi z božičnim pecivom, kot vsa leta doslej, dostavljeni tudi na druge naslove po Sloveniji: v zavode, mladinske domove, krizne centre za mlade in za otroke v azilnem domu v Ljubljani. Predaja paketov božičnega peciva bo potekala ob upoštevanju preventivnih ukrepov proti širjenju covida-19.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Nebojša Tejić / STAFoto: Daniel Novakovič / STA