Predsednik Pahor učencem OŠ Lava Celje: "Hodite za svojim srcem. Kar koli boste počeli v življenju, ne naredite ničesar, kar bi obremenjevalo vašo dušo in vest"

Na povabilo učencev in zaposlenih je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes obiskal Osnovno šolo Lava v Celju. Učenci in zaposleni so predsednika republike povabili na pogovor pred mednarodnim dnevom miru, ki ga na pobudo Združenih narodov obeležujemo 21. septembra.Po prisrčnem sprejemu, ki so ga predsedniku republike pripravili prvošolčki, se je predsednik Pahor z učenkami in učenci 6., 7., 8. in 9. razreda pogovarjal o vrednotah, ki nas krepijo kot skupnost, in odgovornostih, ki jih imamo kot posamezniki do družbe.Foto: Nik Jevšnik/STAUčenci so predsedniku republike zastavljali različna vprašanja o temah, ki jih zanimajo. Uvodoma so se s predsednikom Pahorjem pogovarjali o predsodkih in izzivih, ki jih prinašajo nove tehnologije, med drugimi tudi socialna omrežja. “Kadar mi kdo reče, da socialna omrežja širijo sovraštvo, odgovorim, da na socialnih omrežjih lahko delimo tudi ljubezen,” je poudaril predsednik in učence prosil, da temu sledijo tudi sami.Učence je zanimalo, kakšne lastnosti mora imeti predsednik države in kaj je predsedniku Pahorju najbolj všeč pri njegovem delu. Predsednik jim je odgovoril, da svoje poslanstvo vidi v tem, da je osebnost, ki združuje, pri njegovem poklicu pa mu je najbolj všeč, da ga opravlja z velikim zadovoljstvom in srečo. Učence je spodbudil, da tudi zase najdejo poslanstvo, ki jih bo izpolnjevalo, obenem pa naj se trudijo svoje delo opravljati po najboljših močeh.Foto: Nik Jevšnik/STAV nadaljevanju pogovora so se učenci dotaknili še vprašanj o skupnosti in prihodnosti. S predsednikom republike so soglašali, ko je dejal, da moramo skrbeti drug za drugega, hkrati pa slediti svojim sanjam in se ne bati svojih prepričanj. “Hodi za svojim srcem. Kar koli boš počela v življenju, ne naredi ničesar, kar bi obremenjevalo tvojo dušo in vest,” je učenke Juliji odgovoril predsednik.Predsednik republike in učenci so pogovor sklenili v športnem duhu in pod vtisi sijajnih uspehov slovenskih športnikov, predvsem kolesarjev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji. “Primož Roglič je primer nekoga, ki je z vztrajnostjo dosegel, kar je hotel. Postal je šampion,” je dejal predsednik Pahor in s to ponazoritvijo mlade spodbudil, da sledijo svojim sanjam.Predsednik republike se je vabilu učencev in zaposlenih OŠ Lava Celje odzval že drugič. 22. septembra 2018 se je udeležil osrednjega dogodka mednarodnega projekta »Pozdrav ptic miru«, ki ga vsako leto pripravijo učenke in učenci te šole. Namen projekta je ozaveščanje učencev, dijakov in odraslih o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu. Predsednik Pahor je tedaj pobudnici projekta, ravnateljici mag. Marijani Kolenko, podaril slovensko zastavo in dejal: »Skupaj z učenci se trudite širiti plemenito idejo miru, strpnosti in sožitja. Pričeli ste z majhnimi koraki in vztrajali. Želim se vam zahvaliti, saj s svojimi ravnanji prispevate k temu, da so med nami mostovi in ne zidovi.«Foto: Nik Jevšnik/STA