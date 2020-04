Ob svetovnem dnevu zemlje je predsednik republike obiskal Bled

Ob svetovnem dnevu zemlje je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes obiskal Bled.Predsednik Pahor se je udeležil srečanja z vodstvom Občine Bled, Društva za varstvo naravne ter kulturne dediščine Bleda ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor glede zaskrbljujočega ekološkega stanja Blejskega jezera in njegove revitalizacije.Predsednik Pahor se je z obiskom Bleda odzval na pobudo in povabilo blejskega župana Janeza Fajfarja za podporo prizadevanjem za ohranitev tega enkratnega slovenskega simbola.Foto: Daniel Novakovič/STA