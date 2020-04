Predsednik republike v Mariboru: “Pomembno je, kakšni ljudje bomo izšli iz krize”

Ob svetovnem dnevu zdravja je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor obiskal Dom starejših občanov Tezno v Mariboru in skladišče Karitas in Rdeči križ.Predsednika Pahorja sta pred Domom starejših občanov Tezno sprejela Jasna Canjko, direktorica doma, in Zoran Hoblaj, podpredsednik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, strokovnega združenja domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodov.Predsednik Pahor je po megafonu pozdravil več kot 200 stanovalcev. Zaposlenim se je zahvalil za njihovo profesionalno delo, saj v teh časih spodbujajo upanje in tolažijo stanovalce, ki so ločeni od svojih bližnjih. Dejal je, da moramo ljudje sedaj pokazati svoje najboljše vrednote-sočutje, solidarnost; da bomo lahko “skupaj, čeprav narazen, preživeli.” “Pomembno je, kakšni ljudje bomo izšli iz te krize. Vse bo še dobro,” je nagovor stanovalcem zaključil predsednik republike.Po krajšem pogovoru so predsednik Pahor, direktorica doma in podpredsednik skupnosti podali izjavo za medije. Predsednik Pahor je spomnil, da v času svojega mandata posebno pozornost namenja srečanjem in druženjem s starejšimi. Opozoril pa je, da je pobuda za današnji obisk pismo, ki ga je Jasna Canjko, direktorica doma, naslovila na predsednika republike, Vlado Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic. V njem je izpostavila neenak položaj starostnikov do primernega in potrebnega zdravljenja v povezavi z epidemijo novega koronavirusa. Dejal je, da je tistim, ki skrbijo za starejše, naloženo veliko breme, s katerim se ne zmorejo ali ne znajo soočiti, zato pričakujejo pomoč odgovornih. “Starejši so bolj izpostavljeni, kar pa ni razlog, da bi ostali osamljeni ali brez ustrezne zdravstvene oskrbe. Ko bo tega konec, moremo imeti vsi občutek, da nismo nikogar pustili za sabo,” je izjavo za medije zaključil predsednik republike.Jasna Canjko se je zahvalil predsedniku republike za obisk in dejala, da danes izražajo veliko skrb glede zdravstvene oskrbe njihovih stanovalcev. Z razliko od ostalih državljanov morejo okuženi ostati v domovih, ki pa so socialni in ne zdravstveni zavodi, nimajo ustreznega kadra in opreme, da bi lahko zagotavljali potrebno zdravljenje. Zoran Hoblaj je poudaril, da že nekaj časa opozarjajo na omenjena dejstva. Vsi se izjemno trudijo za stanovalce, sodelujejo in upoštevajo vse ukrepe vlade, a pričakujejo več pomoči s strani države, konkretneje ministrstva za zdravje. Obisk pa je potekal tudi v luči vabila stanovalcev in zaposlenih predsedniku republike, da bi letos maja z njimi obeležil obletnico delovanja doma in otvoritev nove enote, ki bo sedaj, zaradi razmer, prestavljena na kasnejši termin.Po obisku pred domom starejših je predsednik Pahor obiskal še skladišče Karitas in Rdeči križ. Mariborski nadškof metropolit in predsednik slovenske Karitas Alojzij Cvikl se je zahvalil predsedniku republike za obisk in predstavil delovanje Karitas v času epidemije na državni in lokalni ravni. Današnji obisk predsednika Pahorja pa vidi kot spodbudo in priznanje, ki med nami krepi solidarnost in sočutno pomoč. V imenu Rdeče križa je delo predstavil prim. Asist. dr. Jernej Završnik. Predsednik Pahor se je zbranim zahvalil za njihovo plemenito delo: “Ne le za vašo stvarno, neposredno pomoč. Tudi za znak duha solidarnosti, medsebojnega razumevanja in pomoči, spodbude in upanja, kar je v kriznih razmerah neprecenljivega pomena.”Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA