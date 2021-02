Predsednik republike danes s predsednicama in predsedniki parlamentarnih strank

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes priredil srečanje predsednic in predsednikov parlamentarnih strank. Srečanja so se udeležili Janez Janša, predsednik SDS, Tanja Fajon, predsednica SD, Zdravko Počivalšek, predsednik SMC, Matej Tonin, predsednik NSi, Karl Erjavec, predsednik DeSUS, Alenka Bratušek, predsednica SAB, in Zmago Jelinčič Plemeniti, predsednik SNS.Po srečanju je sledila novinarska konferenca predsednika republike in voditeljev parlamentarnih strank.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA