Kandidacijska komisija predsedniku republike predala abecedni seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika KPK

Priloga 3 - abecedni seznam kandidatov.pdf

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 7. oktobra 2021, sprejel člane kandidacijske komisije za izvedbo postopka izbire primernih kandidatov za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.Člani kandidacijske komisije so predsedniku republike predstavili delo komisije in mu predali abecedni seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika KPK, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o njuni osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije. Na seznam sta uvrščena:1, Vanja Jus2. David LapornikKomisija je ugotovila, da oba prijavljena kandidata izpolnjujeta zakonske pogoje in sta osebnostno primerna za opravljanje funkcije. Abecedni seznam kandidatov za funkcijo namestnika predsednika komisije, ki izpolnjujejo pogoje iz prve do sedme alineje prvega odstavka 9. člena ZIntPK, skupaj s kratkim obrazloženim mnenjem o njuni osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti za opravljanje funkcije, prilagamo.Predsednik republike bo v naslednjih dneh opravil razgovora z obema kandidatoma.Predsednik republike sicer lahko imenuje novega namestnika komisije zgolj izmed kandidatov, ki mu jih je posredovala kandidacijska komisija. To je dolžan storiti v 15 delovnih dneh po prejemu seznamov kandidatov. Če predsednik republike ne imenuje nobenega kandidata za namestnika predsednika komisije, takoj ponovi postopek javnega poziva za zbiranje kandidatur.Na srečanju so sodelovale naslednje članice kandidacijske komisije:- mag. Ingrid Kovšca Pušenjak,- Natalija Drnovšek,- mag. Jonika Marflak Trontelj,- Lucija Helbl.V nadaljevanju je kratko obrazloženo mnenje o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti kandidatov: