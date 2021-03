Predsednik Pahor s turškim predsednikom Erdoganom ob 10. obletnici sklenitve sporazuma o strateškem partnerstvu med Slovenijo in Turčijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Republike Turčije Recepom Tayyipom Erdoganom. Pogovor je potekal v luči 10. obletnice sklenitve sporazuma o strateškem partnerstvu med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo.Sogovornika sta ocenila, da je sporazum pospešil gospodarsko sodelovanje med državama in poglobil politični dialog. V Sloveniji bi si želeli bolj uravnotežene blagovne menjave med državama, predvsem pa ponovni dvig gospodarskih odnosov po manjšem upadu zaradi epidemije covida-19 v lanskem letu.Predsednika Pahor in Erdogan sta se pogovarjala tudi o odnosih med Evropsko unijo in Turčijo. Predsednik Pahor je pozval k dialogu in konstruktivnemu reševanju izzivov v vzhodnem Sredozemlju.Sporazum o strateškem partnerstvu med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo sta 3. marca 2011 v Ankari podpisala Borut Pahor in Recep Tayyip Erdogan, tedaj kot predsednika vlad obeh držav.Foto: STA