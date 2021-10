Predsednik Pahor z udeleženci konference organov za enakost v jugovzhodni Evropi poudaril pomen javnega dialoga v času pandemije covida-19

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil sprejem ob pričetku 5. regionalne konference organov za enakost iz jugovzhodne Evrope, ki letos prvič poteka v Sloveniji.Predsednik republike je udeležencem konference izrazil dobrodošlico v Sloveniji. Uvodoma se je zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku zahvalil za odlično opravljeno delo v prvem mandatu z željo, da bi enako vestno in profesionalno deloval tudi v drugem mandatu. »Sprejmite ta priložnosti sprejem kot izraz spoštovanja do institucije zagovornika načela enakosti Republike Slovenije in do vašega pomembnega dela in poslanstva v vaših državah,« je dejal in poudaril, da je sodelovanje v tem delu Evrope zelo pomembno. Predsednik Pahor je ocenil, da je delo vseh institucij v času pandemije covida-19 zelo zahtevno, tudi organov za enakost, ki morajo presoditi in oceniti, ali so kateri izmed sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa morebiti diskriminatorni. Predsednik Pahor je nagovor sklenil s poudarkom na pomenu spoštljivega dialoga med institucijami in med posamezniki, tudi s tistimi, s katerimi se ne strinjamo. »Želim si, da bi bil skupaj, v dialogu med institucijami – vladnimi, nevladnimi in tistimi, ki nadzorujejo in svetujejo – vzpostavljen samostojen dialog, ki bi prepričljivo vplival na javnost, da bi ljudje nekatere ukrepe sprejeli kot nujne in bi verjeli, da so sorazmerni, pravočasni in primerni,« je dejal predsednik republike in ob koncu udeležencem konference zaželel uspešno delo in jih prosil, da v razpravi naslovijo tudi vprašanje javnega dialoga v času pandemije.Foto: Nebojša Tejić/STAUdeležence sprejema sta pozdravila tudi Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti Republike Slovenije in gostitelj konference, in Tena Šimonović Einwalter, predsedujoča izvršnemu odboru Evropske mreže organov za enakost Equinet.Miha Lobnik se je v imenu vseh udeležencev konference predsedniku republike zahvalil za čast, ki jo je s sprejemom izkazal organom enakosti iz regije in tako pokazal, da Republika Slovenija ceni njihovo delo doma in v regiji. »Naše sodelovanje je naš vir izkušenj,« je dejal zagovornik Lobnik in poudaril podobno vlogo organov za enakost v vseh državah pri preprečevanju diskriminacije. Tena Šimonović Einwalter je izpostavila, da je obdobje pandemije velik izziv za delo organov za enakost, predvsem pa za varstvo najbolj ranljivih posameznikov v družbi. Izpostavila je vlogo Zagovornika enakosti Republike Slovenije pri organiziranju konference in razvoj institucije od ustanovitve pred petimi leti do danes ocenila kot zgodbo o uspehu.Osrednja tema letošnje konference je vpliv pandemije covida-19 na diskriminacijo, (ne)enako obravnavo in na delo organov za enakost. Konference se udeležujejo predstavniki organov za enakost iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Severne Makedonije in Srbije - držav, ki so novembra 2016 v Beogradu podpisale Izjavo o sodelovanju med organi za enakost v jugovzhodni Evropi.Foto: Nebojša Tejić/STA