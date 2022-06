Trilateralno srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške na Brionih

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes, v petek, 3. junija 2022, udeležil rednega, vsakoletnega srečanja predsednikov Avstrije, Hrvaške in Slovenije, ki je letos potekalo na Brionih na Hrvaškem. Na povabilo predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića so se na Brionih sestali predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Republike Avstrije Alexander van der Bellen in gostitelj, predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović.Foto: Urad predsednika Republike HrvaškeNamen tristranskih srečanj med Republiko Slovenijo, Republiko Avstrijo in Republiko Hrvaško na najvišji ravni je krepitev odnosov in sodelovanja v ožjem regionalnem formatu. Predsedniki držav na njih obravnavajo teme v regionalnem, evropskem in širšem mednarodnem kontekstu. Osrednja tema tokratnega trilateralnega srečanja so bila aktualna evropska vprašanja ter izmenjava stališč o vojni v Ukrajini, enotnem odzivu EU na rusko agresijo ter posledicah sankcij za evro-atlantski prostor.Predsedniki so spregovorili tudi o učinkih teh razmer na regijo Zahodnega Balkana ter kredibilnost širitvenega procesa EU. Predsedniki Pahor, Van der Bellen in Milanović so posebno mesto namenili krepitvi prijateljskih odnosov med sosednjimi državami, posvetili pa so se tudi razmeram v regiji Jugovzhodne Evrope. V tem okviru so razpravljali o nadaljevanju evropske perspektive držav Zahodnega Balkana.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS