Predsednik republike ob vstopu v leto Josipa Ipavca v Šentjurju

Na povabilo župana občine Šentjur Marka Diacija je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes obiskal Šentjur.Župan Diaci je predsednika republike povabil k sodelovanju vstopa v leto Josipa Ipavca, ki ga je na predlog Občine Šentjur uradno razglasila Vlada Republike Slovenije. Predsednik republike se je seznanil z aktivnostmi, ki jih v tem letu, ob upoštevanju epidemioloških razmer, načrtujejo v Šentjurju. Pred kipi skladateljev Ipavcev je predsednik republike posnel nagovor za posebno oddajo RTV Slovenija “Divja roža in bršljan”, ki bo posvečena slovenskemu kulturnemu prazniku in 100. obletnici smrti Josipa Ipavca.Predsednik republike je nato obiskal še Osnovno šolo Hruševec in Vrtec Šentjur, kjer so ga zaposleni seznanili z izkušnjami in pričakovanji ob ponovnem odprtju šol.V izjavi za javnost je predsednik Pahor dejal, da smo vsi smo presrečni, da se odpira javno življenje in z njim najprej in predvsem šole. »To je dobro za otroke, s tem so zadovoljni tudi starši, to je nek znak, da se zadeve epidemije umirjajo,« je dejal predsednik in ponovil svoje mnenje, da se mu zdi prav, da se najprej skrbi za odpiranje šol. Da pa je potrebno javno življenje in njegovo odpiranje obvladovati v tolikšni meri, da šole ostajajo kolikor je le mogoče odprte.Foto: Nebođa Tejić / STAFoto: Neboša Tejić / STA