Poslanica predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v počastitev 30. obletnice prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev

Velja govorjena beseda!

Predsednik Pahor je imel namen ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev prirediti poseben slavnostni sprejem v Predsedniški palači. Slavnostna govornika naj bi bila Milan Kučan, prvi predsednik Republike Slovenije, in Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade Republike Slovenije. V trenutnih razmerah pa slovesnosti ni bilo mogoče pripraviti, kakor je bilo predvideno.V okviru praznovanj 30. obletnice dogodkov, ki so imeli odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, predsednik Pahor sicer prireja slovesnosti ob vseh takšnih spominskih dneh.Doslej je priredil šest slavnostnih sprejemov v počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:- ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic (slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),- Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda (slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),- posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah (slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba DEMOS in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),- razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije (slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),- Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije (slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa),- odhoda slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije (slavnostna govornika: dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije).*Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je bil na prvih demokratičnih volitvah izvoljen delegat Družbenopolitičnega zbora v Skupščini Republike Slovenije, katere predsednik je postal France Bučar.V nadaljevanju vam posredujemo besedilo poslanice predsednika republike.

"Drage državljanke in državljani.

Na današnji dan, na cvetno nedeljo, pred 30. leti, so potekale prve demokratične in večstrankarske volitve v Sloveniji.

Po mojem mnenju brez teh demokratičnih volitev lastne države sploh ne bi ustanovili.

Demokracija je bila vzvod naše državnosti in ostaja pogoj našega vsestranskega razvoja.

Večina ljudi, ki je 8. aprila leta 1990 odločala o svoji in narodni prihodnosti, je zaupala mandat koaliciji DEMOS pod vodstvom dr. Jožeta Pučnika, ki si je za svoj poglavitni cilj zadala osamosvojitev Slovenije.

Toda šele skozi zahtevno in naporno demokratično razpravo se je oblikovala politična in ljudska enotnost, odločilna za ustanovitev države.

Ocenjujem, da smo se sposobni skozi demokratično razpravo poenotiti tudi o najboljših rešitvah za skupno zmago nad sedanjo krizo.

Čisto v redu je, da ima vsak od nas svoja stališča do vseh stvari, tudi do reševanja krize. Važno pa je, da v demokratični razpravi stremimo k temu, da se uskladimo in poenotimo.

Razumimo pa nujo sedanjosti, da v sebi in v nas spodbudimo najboljše in najbolj plemenite vrline.

Generacije za nami bodo s ponosom občudovale naš pogum, solidarnost, potrpežljivost in našo vero v zmago in boljši svet.

To sooblikovanje enotnosti za zmago nam bo dalo velikansko zadoščenje, ki ga zdaj sploh ni mogoče izmeriti.

Spoštovane državljanke in državljani,

Sprva sem načrtoval, da bi tudi to pomembno obletnico proslavili s slovesnim sprejemom v veliki dvorani predsedniške palače.

Nagovorila naj bi nas gospod Milan Kučan, ki je bil leta 1990 izvoljen za predsednika Predsedstva Republike Slovenije in kasneje za njenega prvega predsednika ter gospod Lojze Peterle, predsednik osamosvojitvene vlade.

To v teh razmerah žal ni bilo mogoče.

Toda prišel bo čas, ko bomo znova skupaj.

Prišel bo čas, ko bomo skupaj slavili zmago nad pandemijo in njenimi zaskrbljujočimi gospodarskimi, socialnimi in političnimi posledicami. Ta boj bo zagotovo še težji od tistega v času svetovne gospodarske krize pred 10. leti.

A skupaj bomo uspeli, o tem ne dvomim.

Vse bo še dobro."