Predsednik Pahor se je udeležil slavnostne obeležitve "dneva, ko je prvič zadišalo po Slovenski vojski PRIHODNOST PRIPADA POGUMNIM, Kočevska Reka 1990-2019"

Po slavnostni obeležitvi je predsednik republike podal izjavo za medije, in v njej poudaril, da je pomembno, da se Slovenci danes in v prihodnje spomnimo tega dogodka. Ob tem je dejal, da je bila posebnost tega postroja v tem, da se je zgodil teden dni pred plebiscitom in "v času, ko nas je poleg navdušenja spremljal morda tudi kanček tesnobe in smo se spraševali, kam nas bo pripeljala odločitev slovenskega naroda, da želimo samostojno državo in ali jo bomo tudi ubranili, če bo treba." Predsednik je dejal, da so prav na tem mestu stali fantje in dekleta, ki so nam sporočali: glasujete po svoji vesti, glasujte za neodvisno domovino, mi jo bomo, če bo potrebno, tudi obranili. "In smo jo. In mislim, da je to čudovit spomin in da ga je vredno obujati," je izjavo zaključil predsednik republike.Foto: UPRS