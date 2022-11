Predsednik Pahor na predvečer dneva Rudolfa Maistra na osrednji proslavi Zveze društev general Maister v Žireh

V nadaljevanju vam posredujemo besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo mag. Lučke Lazarev Šerbec, predsednice Zveze društev general Maister, v Žireh udeležil osrednje slovesnosti ob jutrišnjem državnem prazniku, dnevu Rudolfa Maistra.Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik.Foto: Nebojša Tejić/STAJutri, na dan Rudolfa Maistra, bo v Predsedniški palači tradicionalno potekal dan odprtih vrat. Obiskovalce bo tokrat zadnjič sprejel in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor – zaradi izjemno velikega zanimanja bo obiskovalce sprejel štirikrat – ob 9.30, ob 11. uri, ob 13. uri in ob 14.30.Na povabilo predsednika republike bo ob 11. uri kot slavnostna govornica ponovno nastopila mag. Lučka Lazarev Šerbec. Predsednica Zveze društev general Maister se je predsedniku republike s slavnostnim govorom ob prazniku pridružila že lani in predlani.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA