Predsednik Pahor na odprtju Muzeja Banke Slovenije ob 30. obletnici države in njene centralne banke: »Ustanovitev Banke Slovenije je bila prelomna odločitev«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes kot slavnostni govornik udeležil odprtja Muzeja Banke Slovenije.»Čestitam Banki Slovenije za imenitno zamisel, da ste ob čudovitem jubileju države in banke pripravili muzej in ga zdaj ponujate javnosti, ki bo gotovo radovedno opazovala, s čim se ukvarjate,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik republike. Poudaril je, da je bila ustanovitev Banke Slovenije prelomna odločitev ob ustanovitvi samostojne države. Nasploh je bilo to obdobje drznih in daljnosežnih odločitev, ki so bile tedaj sprejete navkljub političnemu, gospodarskemu, finančnemu in človeškemu tveganju. »Ko danes pomislimo na te odločitve, moramo biti ponosni na intuicijo, ki je poleg znanja, modrosti in poguma krasila tisti čas in tiste ljudi,« je dejal predsednik Pahor. Poudaril je enotnost, ki smo ji bili takrat priča med ljudmi in nato tudi v slovenski politiki. »Kot predsednik republike sem prevzet nad tem, na kaj vse smo lahko Slovenci v teh mesecih ponosni, ko bomo praznovali skupaj z državo. Zelo mi bo žal, če teh mesecev zaradi aktualnih političnih in drugih dogajanj ne bomo znali izkoristiti za občutke iskrenega nacionalnega ponosa. Razloge zanj imamo. Rad bi, da bi nam uspelo,« je ob koncu pozval predsednik Pahor ter čestital guvernerju in sodelavcem Banke Slovenije za opravljanje pomembnega dela.Mag. Boštjan Vasle, guverner Banke Slovenije, je ob otvoritvi muzeja poudaril, da je bila prva naloga Banke Slovenije ob ustanovitvi izdaja lastnega denarja, enega ključnih atributov vsake države in vsake suverenosti. »V tem muzeju bomo predstavili tudi naše trenutno delovanje,« je dejal in izpostavil štiri osrednje stebre delovanja banke: denarna politika, nadzor poslovanja bančnega sistema, finančna stabilnost ter naslavljanje in reševanje težav finančnega sistema.Muzej Banke Slovenije vrata obiskovalcem odpira v letu, v katerem praznujemo 30. obletnico razglasitve Republike Slovenije in 30. obletnico ustanovitve Banke Slovenije. S svojim muzejem želi Banka Slovenije ob obletnici ustanovitve prispevati k okrepitvi finančnega opismenjevanja otrok in odraslih. Osrednji del muzejske zbirke je namenjen vlogi Banke Slovenije pri osamosvajanju in nadaljnjem razvoju države ter njeni sedanji vlogi v okviru evrosistema.Banka Slovenije je bila ustanovljena 25. junija 1991 s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije in izvolitvijo prvega guvernerja, dr. Franceta Arharja, danes svetovalca predsednika Republike Slovenije.Foto: Nebojša Tejić/STA