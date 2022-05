Zagovornik načela enakosti je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2021

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na pogovor sprejel Miho Lobnika, zagovornika načela enakosti. Gospod Lobnik je predsedniku republike predstavil Letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021, peto celoletno poročilo od ustanovitve tega državnega organa.Foto: Nebojša Tejić/STAOb seznanitvi z izzivi na področju varstva pred diskriminacijo je Zagovornik poudaril, da je bilo med obravnavanimi primeri domnevne diskriminacije v letu 2021 največ zadev s področja zaposlovanja in dela, dostopa do dobrin in storitev in socialnih pravic. Tudi v letu 2021 je Zagovornikovo delovanje zaznamovala epidemija covida-19 in različni pogledi ljudi na ustreznost ukrepov na tem področju. Opravil je več ocen diskriminatornosti predpisov in izdal več priporočil za izboljšanje položaja skupin in posameznikov z določenimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko bili zaradi ukrepov deležni diskriminatorne obravnave.Miha Lobnik je ocenil, da je Zagovornik kot institucija v prvem petletnem mandatu v celoti zaživel z uspešnim in sistematičnim izvajanjem vseh zakonsko določenih funkcij.Zagovornik se je predsedniku republike iskreno zahvalil za sodelovanje na 5. regionalni konferenci zagovornikov načela enakosti iz jugovzhodne Evrope, ki je oktobra lani prvič potekala v Sloveniji in je pomembno prispevala tudi k mednarodni prepoznavnosti slovenske institucije Zagovornika.Predsednik Pahor je z zadovoljstvom ugotovil, da je Zagovornik načela enakosti postal institucija, ki pomembno prispeva k družbi enakih možnosti. Z vestnim in raznovrstnim delom, tudi na področju raziskovanja in osveščanja, je postal prepoznaven organ, ki ga ljudje spoštujejo in v javnosti uživa visok ugled. Mihi Lobniku in vsem njegovim sodelavcem se je zahvalil za odlično opravljeno delo in jim zaželel, da bi enako uspešno in profesionalno delovali tudi v drugem petletnem mandatu.Foto: Nebojša Tejić/STA