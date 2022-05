Predsednik Pahor Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje ob 70-letnici vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zvečer udeležil slavnostnega koncerta ob 70-letnici Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik in je Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje ob 70-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za odličnost na področju glasbenega izobraževanja in spodbujanja kulturno-umetniškega delovanja med mladimi. Zahvalo je v imenu glasbene šole sprejel ravnatelj Boris Štih.Foto: Anže Malovrh/STAŠtevilčno občinstvo sta nagovorila tudi ravnatelj Boris Štih in župan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Med drugim sta poudarila pomen in vlogo glasbene šole v lokalni skupnosti, saj so jo leta 1985 zgradili zgolj s samoprispevkom prebivalcev Velenja.Foto: Anže Malovrh/STAFoto: Anže Malovrh/STA