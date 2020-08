Predsednik republike v Bohinju poudaril pomen povezovanja tradicije s trajnostnim razvojem lokalnih skupnosti

Predsednik Pahor je v nagovoru poudaril pomen uspešnega povezovanja tradicije s trajnostnim razvojem lokalnih skupnosti.Foto: Daniel Novakovič/STAV okviru prireditve so bila podeljena priznanja Občine Bohinj, glasbeni del programa pa je, skupaj z drugimi lokalnimi in tujimi umetniki, popestrila tudi domačinka, pevka Ana Soklič.Občina Bohinj 26. avgusta praznuje občinski praznik, ki je posvečen spominu na pohod štirih srčnih mož iz Bohinja na Triglav - na ta dan so leta 1778 Luka Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič in Lovrenc Willomitzer kot prvi stopili na 2864 metrov visoko goro, slovenski simbol.Foto: Daniel/Novakovič/STA