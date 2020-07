Predsednik republike priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2019

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Veliki dvorani Predsedniške palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2019. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja, ki jih prostovoljkam, prostovoljcem oziroma prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.Najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 je prejela Julijana Kralj. V zahvalnem nagovoru je prejemnica priznanja orisala svojo pot od časa, ko jo je nesreča soočila z novo življenjsko situacijo in jo popeljala v nova razmišljanja o potrebah ljudi z gibalnimi ovirami. Po njenem prepričanju je prostovoljno delo nagrajeno že s tem, ko se ga dobro opravi in nekomu koristi, je pa »prijetno in lepo čutiti, da je to delo tudi družbeno prepoznano in cenjeno,« je v zahvali dejala gospa Kralj.Priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 je prejela prostovoljka Neva Gregorec za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju socialne dejavnosti. Priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 je prejela prostovoljka Maja Kuzma Ganić za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela. Priznanje Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 je prejel prostovoljec Gašper Zevnik za izjemne dosežke pri opravljanju prostovoljskega dela na področju vzgoje in izobraževanja, socialne dejavnosti ter na področju civilne zaščite in reševanja.Foto: STA/Nebojša TejićPredsednik Pahor je čestital vsem in dejal, da so prav oni navdih novim generacijam prostovoljcev, ki bodo njihovo srčno delo še nadaljevali. Prostovoljcem je dejal, da je tudi zaradi njihovega dela Slovenija danes povezana in solidarna, kar nas pomirja in dela našo skupnost močnejšo. »V veliki meri povezanost naše skupnosti temelji na prostovoljnem delu, ki je stvar srčne dobrote posameznikov,« je sklenil predsednik republike.V svojem nagovoru se je predsednik Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva Jurček Nowakk zahvalil predsedniku republike za naklonjenost, ki jo izkazuje prostovoljstvu, saj je za vsakega državljana velika čast, če prejme priznanje iz rok najvišjega predstavnika države. S tem se krepi zavedanje, da je »priznanje ne le velika čast, pač pa tudi odgovornost in klic k nadaljnjemu delu,« je dejal Nowakk.Za današnji sprejem so glasbeni program pripravili člani trobilnega kvinteta Policijskega orkestra.Foto: STA/Nebojša TejićFoto: STA/Nebojša TejićFoto: STA/Nebojša tejićFoto: STA/Nebojša TejićFoto: STA/Nebojša Tejić