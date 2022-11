Predsednik Pahor na državniškem obisku v Zagrebu: “Vesel sem, da je Hrvaška moj zadnji uradni obisk v tujini. Vedno sem se trudil za dobre odnose med nami. Zunanja in evropska politika se vedno začneta pri sosedih.”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Republike Hrvaške Zorana Milanovića danes in jutri mudi na državniškem obisku v Republiki Hrvaški. To je njegov drugi uradni obisk na Hrvaškem in zadnji uradni obisk v tujini.V ospredju pogovorov s hrvaškim predsednikom Milanovićem so bile poleg krepitve političnega, gospodarskega, kulturnega, znanstvenega idr. sodelovanja tudi aktualne evropske in mednarodne teme, zlasti ruska agresija na Ukrajino in energetska varnost. Kot sovoditelja pobude Brdo-Brijuni Process sta predsednika Pahor in Milanović posebno pozornost namenila razmeram na Zahodnem Balkanu, evropski perspektivi držav v regiji in oceni varnostnega položaja.Obisk predsednika Pahorja se je začel s sprejemom z vojaškimi častmi, sledil je pogovor predsednikov Pahorja in Milanovića na štiri oči, nato pa plenarno zasedanje delegacij obeh držav pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Daniel Novakovič/STAPo uradnih pogovorih je slovenski predsednik dejal, da si je, kolikor je bilo v njegovi moči, kot premier in kot predsednik države prizadeval, da bi imeli državi urejene odnose. Ocenil je, da se je od leta 2010 do danes ozračje odnosov med obema narodoma in državama spremenilo na mnogo bolje. "Odnosi Zagreba in Ljubljane so izjemno pomembni in imajo posebno težo."Predsednik Pahor je ob tem čestital Hrvaški za skorajšni vstop v schengensko in evrsko območje. "Kot predsednik vlade sem si prizadeval, da bi Hrvaška postala članica Evropske unije," je spomnil. "Prepričan sem, da bodo določila arbitražnega sporazuma prej ali slej veljala, ker ni nobene dobre ali boljše alternative," je dodal. Dejal je, da je zelo ponosen na dediščino, ki jo kot predsednik vlade in predsednik države zapušča glede odnosov med obema narodoma in državama.Foto: Daniel Novakovič/STAGlede arbitražnega sporazuma je slovenski predsednik še spomnil: "Ko govorimo o arbitražnem sporazumu, govorimo o sporazumu, ki je rešil vprašanje blokade. Zelo je pomembno, da imamo pred očmi tudi moralno razsežnost svojih dejanj. Vedno bi rad, da si Slovenci in Hrvati zapomnijo eno stvar - da na koncu vseh koncev pri rešitvi blokade ni bila bistvena Evropska unija niti ZDA niti Švedska kot posrednik, ampak smo to vprašanje rešili sami, Slovenci in Hrvati, z zaupanjem, ki ga je bilo treba zgraditi," je poudaril.Sledil je pogovor predsednika Pahorja s predsednikom hrvaškega parlamenta Gordanom Jandrokovićem in nato še s predsednikom Vlade Republike Hrvaške Andrejem Plenkovićem.Foto: Daniel Novakovič/STAPo pogovorih se bosta oba predsednika udeležila posebnega sprejema v Muzeju sodobnih umetnosti, ki je ena najbolj prepoznavnih kulturnih instituciji v Zagrebu, trenutno pa ga vodi direktorica iz Slovenije, Zdenka Badovinac. Predsednika si bosta ogledala razstavljena umetniška dela, nato pa se bosta srečala z umetniki in predstavniki kulturnih institucij obeh držav, ki s svojim delom in medsebojnim sodelovanjem prispevajo k živahni izmenjavi kulturnih odnosov med državama.Ob zaključku prvega dne obiska bo gostitelj predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović za predsednika Pahorja in goste iz Slovenije priredil svečano večerjo.Na drugi dan obiska se bosta predsednika Pahor in Milanović udeležila poslovnega dogodka z naslovom »Business Meets Politics« – Srečanje s predsednikoma - Energetika danes in jutri v organizaciji Poslovnega kluba slovensko-hrvaških gospodarstvenikov, Veleposlaništva Slovenije v Zagrebu in Urada predsednika Republike Hrvaške.Slovenski predsednik bo v trajni spomin zagrebškemu živalskemu vrtu podaril dvopanjski čebelnjak. Ob predaji bo pripravljena krajša slovesnost, ob predaji tega darila Republike Slovenije mestu Zagreb pa bodo navzoči predstavniki slovenske manjšine na Hrvaškem.