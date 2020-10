Predsednik Pahor ob vročitvi priznanja Jabolko navdiha prodajalkam in prodajalcem: "V odločilnem trenutku naj zmagajo vrline, ki peljejo družbo in skupnost naprej. Vi ste te vrline v odločilnih trenutkih pokazali."



Foto: Daniel Novakovič/STA







Posebne slovesnosti so se udeležili prodajalke in prodajaci, ki v pretežni meri prodajajo živila in druge ključne življenjske potrebščine ter prodajalci in prodajalke bencinskih servisov, ki so bili v času po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni zaradi narave dela med najbolj izpostavljenimi za nevarnost okužbe. V njihovem imenu je repliko priznanja prevzela mag. Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.Predsednik Pahor se je v nagovoru prodajalkam in prodajalcem zahvalil za potrpežljivost ter prijazen in profesionalen odnos, predvsem pa za pogum. Za te vrline je prodajalke in prodajalce prosil, da jih ohranijo tudi v razmerah, ki se nakazujejo v prihodnjih mesecih. "Ljudje smo. Potrebujemo spodbudo, potrebujemo drug drugega, potrebujemo medsebojno solidarnost. V odločilnem trenutku naj zmagajo vrline, ki peljejo družbo in skupnost naprej. Vi ste te vrline v odločilnih trenutkih pokazali," je dejal predsednik republike.Mariča Lah je v zahvali poudarila, da je trgovinska panoga, predvsem zaradi profesionalnega odnosa prodajalk in prodajalcev, nalogo prilagajanja na nove razmere opravila z odliko. V očeh potrošnikov so prodajalke in prodajalci najvidnejši in najpomembnejši del trgovine, in so omogočili, da Slovenija ni utrpela pomanjkanja.Predsednik republike je 29. marca 2020 v Predsedniški palači priznanje Jabolko navdiha virtualno podelil vsem “junakom človečnosti in upanja”, ki so v času spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli, da je življenje teklo karseda normalno. Predsednik Pahor je replike tega priznanja ob obiskih pri njih že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in pobudnikom vseslovenske akcije "Maske za vse" v Trbovljah, na posebnih slovesnostih pa klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva, zdravnicam in zdravnikom ter tolmačicam in tolmačem slovenskega znakovnega jezika. Tokratna vročitev priznanja prodajalkam in prodajalcem je bila že deveta po vrsti. S tem izrazom pozornosti in hvaležnosti bo predsednik republike nadaljeval tudi v prihodnje.Foto: Daniel Novakovič/STA