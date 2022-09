Predsednik Pahor se bo udeležil pogrebnih slovesnosti kraljice Elizabete II. v Londonu, v času pogreba, v ponedeljek med 12. in 14. uro, bo pred Predsedniško palačo zastava spuščena na pol droga

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači sprejel Tiffany Sadler, veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske v Republiki Sloveniji.Veleposlanica Sadler je predsedniku Republike Slovenije prenesla povabilo Njegovega veličanstva kralja Karla III. in članov kraljeve družine, da se udeleži pogrebnih slovesnosti Njenega veličanstva kraljice Elizabete II. 18. in 19. septembra v Londonu.V luči tradicionalnega obeleževanja slovensko-britanskega prijateljstva – zato je leta 2019 Slovenijo obiskal princ Edvard – sta se predsednik republike in veleposlanica Sadler dogovorila, da se bomo preminuli britanski monarhinji na primeren način poklonili tudi v Sloveniji.V času pogreba kraljice Elizabete II. v ponedeljek, 19. septembra 2022, bo med 12. in 14. uro po slovenskem času pred Predsedniško palačo zastava spuščena na pol droga.Foto: UPRS