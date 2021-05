Predsednik Pahor se je ob obisku Vojašnice Petra Petriča v Kranju seznanil s pilotnim projektom vodikovih polnilnic, ki v Slovensko vojsko uvaja trajnostno skrb za okolje in podnebje









Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes obiskal Vojašnico Petra Petriča v Kranju. Predsednik republike se je seznanil z delovanjem Logistične brigade, ki deluje v vojašnici, in se seznanil s projektom vodikove polnilnice, ki jo bo v vojašnici postavilo Ministrstvo za obrambo RS. Ogledal si je cepilno mesto, ki ga je Zdravstveni dom Kranj vzpostavil v športni dvorani vojašnice, ter Mobilni biološki laboratorij Enote laboratorija za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko obrambo.Foto: Bor Slana/STAProjekt uporabe vodikove tehnologije za zagotavljanje energije je prvi obrambni projekt, financiran s strani EU. Vodik se bo uporabljal za zagotavljanje energetske samozadostnosti vojašnice in pogon vozil, tako vojaških kot vozil kranjskega potniškega prometa. Polnilnica v Kranju bo prva, kasneje jih bodo postavili tudi na drugih vojaških lokacijah v Sloveniji.Predsednik Pahor je v izjavi za medije poudaril, da je zelo ponosen na Slovensko vojsko. Razloga za ponos sta, tako predsednik, saj dva: prvi je, da je Slovenska vojska s precepljenostjo in prekuženostjo dosegla 60 odstotno zaščito proti covidu-19. To je po mnenju predsednika Pahorja lahko "navdih za naša ravnanja v prihodnjih tednih in mesecih", ko bo pomembno, da se precepi večina populacije. Ob tem vojska tudi s stvarno pomočjo, ki jo zagotavlja civilnemu prebivalstvu, omogoča, da bi v državi dosegli enak rezultat. Drugi razlog pa je pilotni projekt vodikovih polnilnic, ki v Slovensko vojsko uvaja trajnostno skrb za okolje in podnebje. Predsednik Pahor je poudaril, da smo na tem področju pionirji, ne le v Sloveniji, ampak tudi v EU, kar ga navdaja z upanjem in ponosom.Ob ogledu cepilnega mesta v vojašnici je predsednik republike ponovno pozval državljane in državljanke, naj razmislijo, da bi se cepili. "Ko bomo dosegli določeno mero precepljenosti, se bomo lahko vrnili v novo normalnost in se posvetili odpravi drugih posledic, ki jih bo pustila zdravstvena kriza zaradi covida-19," je zaključil predsednik Pahor.Foto: Bor Slana/STA