Predsednik Pahor je podpisal pismo podpore za evropsko perspektivo Ukrajine

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj, 28. februarja 2022, podpisal pismo podpore za evropsko perspektivo Ukrajine.



Na pobudo predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude so pismo podpisali predsednik Republike Bolgarije, predsednik Češke republike, predsednica Republike Estonije, predsednik Republike Latvije, predsednik Republike Litve, predsednica Republike Slovaške in predsednik Republike Slovenije.





Besedilo pisma v nadaljevanju:



We, the Presidents of the EU member states: the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Slovak Republic, and the Republic of Slovenia strongly believe that Ukraine deserves receiving an immediate EU accession perspective.



Therefore, we call on the EU Member States to consolidate highest political support to Ukraine and enable the EU institutions to conduct steps to immediately grant Ukraine a EU candidate country status and open the process of negotiations.



In this critical moment, we reiterate our full solidarity with Ukraine and its People.



Delovni prevod:



Predsedniki držav Evropske unije: Republike Bolgarije, Češke republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Poljske, Slovaške republike in Republike Slovenije smo prepričani, da je Ukrajini potrebno nemudoma zagotoviti perspektivo za članstvo v Evropsko uniji.



Članice Evropske unije pozivamo, da zagotovijo močno politično podporo in omogočijo, da Evropska unija naredi potrebne korake, da Ukrajina nemudoma pridobi status kandidatke in začne pogajalski proces.



V tem kritičnem trenutku ponovno izražamo našo popolno solidarnost z Ukrajino in njenimi prebivalci.