Predsednik republike Pahor in nadškof Zore izmenjala zamisli o simbolnem in pietetnem poklonu žrtvam epidemije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore sta se danes sestala na delovnem srečanju. Srečanje je potekalo v prostorih ljubljanske Nadškofije in je bilo prvo v letošnjem letu.Predsednik republike in nadškof Zore sta posebno pozornost namenila življenju v času, ko se ves svet spopada z novo koronavirusno boleznijo, prilagoditvami, ki jih ta zahteva, in njenimi posledicami. Posebej sta spregovorila o različnih stiskah, ki jih doživljajo ljudje.Posebno sočutje sta izrazila do bolečine ljudi, katerih svojci so izgubili življenje v času epidemije. Soglašala sta, da je potrebno razmisliti o simbolnem in pietetnem poklonu umrlim in izmenjala zamisli o načinih in možnostih za to.Sogovornika sta spregovorila tudi o pripravah na jubilejno 40. srečanje katoliške mladine Slovenije »Stična mladih«. Predsednik republike se je z naklonjenostjo spominjal svojih preteklih obiskov v Stični in posebej pohvalil zavzetost prostovoljk in prostovoljcev, ki so se tudi lani potrudili, da je dogodek lahko potekal, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov proti širjenju covida-19.Predsednik Pahor je poudaril, da bo 40. Stična mladih potekala v letu, ko bomo Slovenke in Slovenci praznovali 30-letnico samostojne Slovenije. Jubilejno srečanje slovenske katoliške mladine bo potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja in Slovenske škofovske konference.Ob pomembnih obletnicah Republike Slovenije in Stične mladih sta predsednik republike in nadškof Zore ponovila, da bi se razveselili, ko bi Slovenijo obiskal papež Frančišek.Foto: UPRSFoto: UPRS