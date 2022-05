Predsednik Pahor v Novi Gorici na prireditvi ob mednarodnih dnevih babic in medicinskih sester: »Zdravstvenega sistema ni brez vaše strokovnosti in vaše človečnosti«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica udeležil prireditve, s katero so medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki počastili mednarodni dan babic, ki smo ga obeležili 5. maja, in mednarodni dan medicinskih sester, ki ga bomo obeležili 12. maja.Foto: Jure Makovec/STAPredsednik republike je imel na prireditvi slavnostni nagovor, v katerem je medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom čestital ob njihovih praznikih. »V zadnjih dveh letih, in tudi vedno sicer, ste pokazali, da niste le nenadomestljivi del zdravstvenega sistema, ampak naše družbe nasploh,« je dejal predsednik Pahor in dodal, da zdravstveni delavci v družbi uživajo posebno avtoriteto, ljudje jim zaupamo in se zanesemo, da bodo vedno znali najti rešitve in nam pomagati. Predsednik republike je spomnil na svoje dolgoletno sodelovanje z Zbornico – Zvezo in skupna prizadevanja za izboljšanje položaja zdravstvenih delavcev. Opozoril je na nujnost sistemskih rešitev na področju zdravstva, da jim bodo naposled zagotovile primerne delovne pogoje in dostojne dohodke, ter dodal, da se mora država na tem področju čimprej ustrezno odzvati. Poudaril je nujnost vključujočega dialoga med stroko in odločevalci, saj si ne zna predstavljati, tako predsednik Pahor, da bi minil še en mandat, v katerem se rešitve ne bi našle. »Čaka nas zahtevno družbeno-odgovorno iskanje kompromisa, ki bi zadostil vašim stremljenjem: da imate primerne delovne pogoje in da ste za svoje delo primerno nagrajeni,« je dejal predsednik republike in dodal, da si bo do izteka svojega mandata še naprej prizadeval za iskanje rešitve »za vas in za zdravstveni sistem – ki ga ni brez vaše strokovnosti in brez vaše človečnosti.«Foto: Jure Makovec/STAGoste na slovesnosti so nagovorili tudi Metka Plesničar, predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica; Simon Rosič, podžupan Mestne občine Nova Gorica; in Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ki se je v imenu vseh medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov zahvalila predsedniku Pahorju za javno podporo in razumevanje, ki jim ga je izkazoval skozi vseh deset let na položaju predsednika republike.22. junija 2020 je predsednik republike Borut Pahor medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam, junakom človečnosti in upanja, vročil jabolko navdiha v znak hvaležnosti za njihovo požrtvovalno in nesebično delo v obdobju zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19. 31. avgusta 2018, ob 90-letnici organizirane zdravstvene nege in babištva na Slovenskem, pa je Zbornico – Zvezo odlikoval z redom za zasluge.Foto: Jure Makovec/STA