Predsednik Pahor na jubilejni 40. Stični mladih: »Mladi ljudje, vam pripada ta prihodnost. Prosim vas, da si jo oblikujete po svojih željah, a vedno v duhu strpnosti in sožitja«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil jubilejnega 40. srečanja slovenske katoliške mladine Stična mladih 2021, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije in Slovenske škofovske konference.»Najprej bi se rad zahvalil, ker sem z vami že petič, odkar sem predsednik republike, in vsakič je bilo zelo doživeto. Celo lansko leto, ko smo morali to prireditev, tako kot druge, opraviti v zelo omejenih razmerah,« je dejal predsednik republike in poudaril, da ga je ta prireditev od nekdaj navdihovala. »Tukaj pred seboj vidim našo prihodnost in to me navdaja z velikim optimizmom in upanjem,« tako predsednik Pahor pred večtisočglavo množico mladih, ki jim pripada prihodnost.Foto: Bor Slana/STAV nagovoru se je ozrl v štiri desetletja od prve Stične mladih do danes in izpostavil številne družbene in druge spremembe, ki smo jim bili priča. »Danes imamo našo državo, samostojno Slovenijo, imamo drugačno, demokratično, skupno, zedinjeno Evropsko unijo, skupen evropski dom in drugačen svet, ki ni brez problemov,« je dejal predsednik republike in posebej nagovoril mlade. »Vi boste ustvarjali prihodnost in nihče od nas ne more natančno vedeti, kakšna bo. Ampak od ene stvari je zelo pomembno, kako se bo vse skupaj odvijalo. Od tega, ali se boste poslušali in se boste slišali. Ali boste strpni ali ne; ali se boste spoštovali ali ne,« je dejal in nagovor sklenil s pozivom mladim: »Prosim, poslušajmo se – zlasti zato, ker imamo med seboj različna stališča. Prosim, upoštevajmo se – ker moramo v dialogu priti do nekih skupnih stališč. Prosim, bodimo strpni – ljudje smo različni, a moramo živeti skupaj. To je temelj sožitja.« Po predsednikovih besedah lahko spremembe obrnemo sebi v prid in ohranimo mir in blaginjo, če se poslužujemo dialoga, v katerem ima vsak pravico spoštljivo povedati svoje mnenje, vendar mora spoštljivo poslušati mnenje drugega, vsi skupaj pa se moramo potruditi ta mnenja usklajevati. »Mladi ljudje, vam pripada ta prihodnost. Prosim vas, da si jo oblikujete po svojih željah, a vedno v duhu strpnosti in sožitja,« je nagovor na jubilejni Stični mladih sklenil predsednik Pahor.Foto: Bor Slana/STAPredsednik Pahor je ob 40-letnici tradicionalnega srečanja katoliške mladine Slovenije vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije Stični mladih za dolgoletno dragoceno poslanstvo, ki med mladimi širi in spodbuja vrednote prostovoljstva, sodelovanja, človečnosti in solidarnosti v dobro skupnosti. V imenu Stične mladih jo je prevzela Klara Rogina, koordinatorka tega vseslovenskega mladinskega srečanja. Klara se je predsedniku zahvalila za prejeto priznanje in besede hvaležnosti namenila vsem, ki so v 40 letih mladim pomagali rasti v veri in jih spremljali na duhovnem področju njihovega življenja. »Naj bo Stična mladih iskra, ki bo v vas prižgala ogenj in vas spodbudil, da boste ta ogenj širili še naprej,« je dejala.Foto: Bor Slana/STATo je bil že peti obisk predsednika republike Pahorja na tem enodnevnem festivalu, ki mladim med 13. in 30. letom starosti ponuja izkušnjo skupnosti, sodelovanja, medsebojne pomoči ter prenosa znanja in izkušenj, prostovoljce in prostovoljke Stične mladih pa je predsednik Pahor konec decembra 2017 sprejel tudi v Predsedniški palači.Foto: UPRS