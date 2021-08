Predsednik Pahor slavnostni govornik na tradicionalni slovesnosti »Dan slovensko-ameriškega prijateljstva« v Andražu nad Polzelo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil velike tradicionalne slovesnosti »Dan slovensko-ameriškega prijateljstva«, na kateri je imel slavnostni nagovor. Predsednik Pahor je ob obletnici strmoglavljenja ameriškega bombnika B-17 položil venec k spominski plošči v spomin osmim članom posadke, ki so ob tem izgubili življenje.Foto: Nebojša Tejić/STATradicionalne slovesnosti v znak slovensko-ameriškega prijateljstva se je letos udeležil general ameriških letalskih sil Jason E. Bailey, poveljnik 31. lovskega krila v letalski bazi Aviano, Italija.Dan slovensko-ameriškega prijateljstva obeležujemo od leta 2014, ko je bila v Andražu nad Polzelo odkrita spominska plošča v spomin posadki desetih pilotov bombnika B-17, ki je strmoglavil ob vznožju Gore Oljke 19. marca 1944. Osem jih je umrlo in so bili pokopani na pokopališču v Andražu nad Polzelo, dva sta strmoglavljenje preživela ob pomoči prebivalcev Andraža.S tradicionalno spominsko slovesnostjo se poklonimo srčnosti in junaštvu ameriških pilotov. Spominjamo se sodelovanja med ameriškimi vojaki in slovenskim narodnoosvobodilnim gibanjem med drugo svetovno vojno.S svojo prisotnostjo so dan prijateljstva med obema državama počastili številni vidni predstavniki Združenih držav Amerike. Na povabilo predsednika republike se je leta 2017 slovesnosti udeležil zdaj pokojni John McCain, senator Združenih držav Amerike, eden najvplivnejših in najuglednejših ameriških politikov in kandidat za predsednika ZDA.Foto: Nebojša Tejić/STA