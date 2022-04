Predsednik Pahor ob dnevu upora proti okupatorju: »Uporništvo je skozi naše narodno zorenje postalo del narodnega značaja«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v počastitev državnega praznika dneva upora proti okupatorju, v Veliki kristalni dvorani Predsedniške palače nagovoril državljane. Ob tej priložnosti se je predsedniku republike z nagovorom pridružil Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je v svojem osrednjem govoru ob državnem prazniku državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma in po svetu čestital z najboljšimi željami za mirno, lepo in varno prihodnost. Dejal je, da današnji praznik slavi uporništvo, saj smo se Slovenke in Slovenci v polpretekli in novejši zgodovini dvakrat postavili po robu okupatorju. »Uporništvo, se zdi, je skozi naše narodno zorenje postalo del narodnega značaja,« je dejal predsednik Pahor in poudaril, da bo narod, ki ima moralni prav, na koncu vedno zmagal v boju proti okupatorju, ne glede na njegovo vojaško silo. »To velja danes in velja za vojno v Ukrajini, kjer ima ukrajinski narod moralni prav,« je dejal in poudaril, da si v Sloveniji želimo, da bi bilo trpljenja v Ukrajini čim prej konec, da bi nastopil mir in da bi se spori, zapleti in razhajanja med dvema sosednjima državama urejali po mirni poti. »V tem smislu naj bo danes naš državni praznik, ko slavimo upor proti okupatorju, klic solidarnosti z ukrajinskim narodom, hkrati pa tudi klic k miru in mirnemu reševanju tega spora in vseh sporov po vsem svetu, da bi lahko v Evropi in v mednarodni skupnosti vladala mir in varnost, ki si ju otroci zaslužijo, da bi lahko razvili svoje talente in sanjali svoje sanje,« tako predsednik republike.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik Pahor je v nagovoru ob prazniku poudaril tudi, kako pomembno je, da ne pozabimo najbolj slavnih dni svoje zgodovine, saj iz njih črpamo narodni pogum in moralni credo. »Med te sijajne zgodovinske dogodke sodi tudi partizansko gibanje sredi prejšnjega stoletja, ki mu je v sodelovanju z zavezniki uspelo osvoboditi Evropo fašističnega in nacističnega jarma,« je dejal in spomnil na Izjavo o spravi, ki jo je pripravila Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob 30-letnici Slovenije in v kateri je med drugim zapisano, da partizanskemu gibanju nihče ne sme oporekati domoljubnega vzgiba in legitimnosti, vendar pa so se pojavila tudi dejanja, na katera ne moremo biti ponosni in nas opominjajo na državljanski spopad, v katerem je brat dvignil roko nad brata. »Demokratično zrel narod, ki je sposoben živeti svojo lastno zgodovino, iz nje črpa tisto, kar je slavno, za navdih za prihodnost – tisto, kar je neslavno, pa kot opomin, da ne bi ponavljali napak,« je dejal predsednik republike in ob koncu nagovora poudaril, da se Slovenci učimo. »Če smo sredi druge svetovne vojne stali na različnih bregovih, se to ni zgodilo, ko smo se osamosvajali in branili odločitev, da ustanovimo lastno državo. Takrat – tudi zavedajoč se nevarnosti vnovičnega bratomornega boja – smo stopili skupaj in obranili našo domovino, našo državo, ki jo danes ohranjamo in razvijamo za interese in sanje naših otrok in njihovih otrok,« je nagovor ob državnem prazniku sklenil predsednik Pahor.Foto: Nebojša Tejić/STAMarijan Križman se je predsedniku republike zahvalil, da lahko kot predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije ob tako pomembnem prazniku, kot je dan upora proti okupatorju, spregovori v Predsedniški palači. »Osvobodilna fronta je v slovenskem narodu še vedno živ spomin na trenutek, ko se je slovenski narod odločil, da se bo uprl štirim okupatorjem,« je dejal gospod Križman in dodal, da nas današnji praznik uči in spominja, da smo vedno dosegli svoje cilje, kadar smo se skupaj tako odločili. Gospod Križman je še poudaril, da je osvobodilni lok od generala Maistra preko narodnoosvobodilnega boja vodil v samostojno Slovenijo. »Mir je neprecenljiva vrednota, ki je ne moremo nadomestiti z ničemer,« je še poudaril gospod Križman.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsedniško palačo so ob prazniku obiskali predstavniki vodstva Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije in predstavniki Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije in še številni obiskovalci iz vse Slovenije.Foto: Nebojša Tejić/STAGlasbeni program so pripravili mladi ukrajinski glasbeniki, ki so se k nam zatekli pred rusko agresijo in krutimi vojnimi razmerami v njihovi domovini, in skupaj s slovenskimi vrstniki pripravljajo velik dobrodelni koncert z naslovom »Music for the future« pod vodstvom Žive Ploj Peršuh, priznane slovenske operne in simfonične dirigentke. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj tega dobrodelnega koncerta, ki bo 11. maja v Cankarjevem domu v Ljubljani.Foto: Nebojša Tejić/STAV počastitev državnega praznika je tako kot ob vsakem dnevu odprtih vrat pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Pred slovesnostjo v Predsedniški palači sta predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, položila venca k spomeniku OF v Rožni dolini.Foto: Nebojša Tejić/STA