Predsednik republike na slavnostni podelitvi zlatih priznanj Mednarodnega priznanja za mlade – MEPI 2021

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je dan sklenil v Celju, kjer se je udeležil slavnostne podelitve zlatih priznanj Mednarodnega priznanja za mlade – MEPI 2021.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je častni pokrovitelj programa MEPI - Mednarodno priznanje za mlade 2021.MEPI je svetovno priznan mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da z aktivno udeležbo v različnih programih odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Program je leta 1956 zasnoval letos preminuli vojvoda Edinburški in nosi naziv 'The Duke of Edinburgh International Award'.Predsednik Pahor je prvič podelil mednarodna priznanja MEPI leta 2013, ko se je s princem Edvardom, najmlajšim sinom britanske kraljice Elizabete II, udeležila podelitve priznanj na Brdu pri Kranju.Leta 2019, ob obisku britanskega princa Edvarda in soproge Sofije,so mladi, ki sodelujejo v programu MEPI, pripravili tudi del programa obiska ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva, ki je postal tradicionalna vsakoletna prireditev.Foto: Daniel Novakovič/STA