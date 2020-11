V Predsedniški palači potekala obeležitev 30. obletnice odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije

9. in 10. novembra 1990 je bil v Poljčah tajni sestanek, na katerem so člani koalicije Demos sprejeli odločitev o razpisu plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije. Na podlagi odločitve sestanka v Poljčah je 6. decembra 1990 Skupščina Republike Slovenije sprejela Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki je določil, da bo plebiscit potekal na nedeljo, 23. decembra 1990.Danes dopoldan je v Veliki dvorani Predsedniške palače potekala obeležitev 30. obletnice odločitve Demosa o razpisu plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije.Slavnostni govorniki na slovesnosti so bili, sodelavec Komisije za ustavna vprašanja tedanje Skupščine Republike Slovenije,, predsednik Vlade Republike Slovenije in član Izvršnega sveta tedanje Skupščine Republike Slovenije, republiški sekretar za ljudsko obrambo, in, predsednik Republike Slovenije.Obeležitev obletnice sodi v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred tridesetimi leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije.Obeležitev je bila deseta v vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice teh prelomnih dogodkov in je potekala na razmeram prilagojen način.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike je doslej priredil osem (8) posebnihv počastitev in ohranitev zgodovinskega spomina na 30. obletnico:- ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic (slavnostni govornik: mag. Igor Omerza, tedanji član kolegija Odbora za varstvo človekovih pravic),- Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda (slavnostni govornik: dr. Dimitrij Rupel, soavtor Majniške deklaracije 1989),- posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah (slavnostni govornik: Franci Feltrin, član glavnega odbora društva Združeni ob Lipi sprave, nekdanji podpredsednik kluba Demos in predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa),- razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije (slavnostna govornika: Miran Potrč, predsednik tedanje skupščine, in Tone Jerovšek, predsednik zakonodajno-pravne komisije tedanje skupščine),- Demosa - koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije (slavnostna govornika: dr. Hubert Požarnik in veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, člana tedanjega predsedstva Demosa),- odhoda slovenske delegacije s 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije (slavnostna govornika: dr. Ciril Ribičič, vodja slovenske delegacije in takratni predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, in mag. Franci Pivec, član slovenske delegacije),- izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije (slavnostni govornik: Alojz Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene vlade),- razglasitve ustavnih amandmajev XCVI, XCVII in XCVIII k ustavi Republike Slovenije (slavnostni govornik: dr. Ludvik Toplak, predsednik Družbenopolitičnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije)Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev, na kateri bi bila slavnostna govornika prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in predsednik prve demokratično izvoljene vlade Republike Slovenije Alojz Peterle, v tedanjih razmerah ni bilo mogoče pripraviti, zato je predsednik republike v počastitev obletnice državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence nagovoril s posebnoNaslednja v vrsti obeležitev bo 30. obletnica podpisa Sporazuma političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo, ki se je zgodil 6. decembra 1990.