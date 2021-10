Kandidat za namestnika predsednika KPK David Lapornik

Po pogovoru s kandidacijsko komisijo za izbiro namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) ter po opravljenem razgovoru z obema kandidatoma se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odločil, da se bo javnosti kot kandidat za namestnika predsednika KPK predstavil David Lapornik.



Javna predstavitev kandidata za namestnika predsednika KPK Davida Lapornika bo potekala v petek, 22. oktobra 2021, ob 10. uri v Predsedniški palači. Predstavitev bo vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.



Predsednik republike je 7. oktobra 2021 od članov kandidacijske komisije za izvedbo postopka za izbiro namestnika predsednika KPK prejel abecedni seznam dveh kandidatov za funkcijo namestnika predsednika KPK, ki izpolnjujeta pogoje iz prve do sedme alineje prvega odstavka 9. člena ZIntPK.



To bo 60. javna predstavitev kandidatov predsednika republike za visoke državne funkcije, ki je postala običaj. Javne predstavitve kandidatov predsednika republike prispevajo k preglednosti in kvaliteti postopkov imenovanja visokih državnih funkcionarjev. Hkrati omogočajo, da javnost kandidate spozna, še preden o njih odloči državni zbor oz. jih na položaj neposredno imenuje predsednik republike.