Predsednik Pahor na spominski slovesnosti ob 80. obletnici tragične usmrtitve 59 talcev na bistriškem klancu pri Naklem: »Našim otrokom in vnukom moramo dati vedeti, da obstajajo načini, da se izognemo sovraštvu, ki naposled vodi v vojno«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zvečer v spominskem parku na bistriškem klancu pri Naklem udeležil spominske slovesnosti ob 80. obletnici tragedije v Bistrici, ko so nemški okupatorji iz maščevanja usmrtili 59 talcev.Predsednik republike je bil na spominski slovesnosti slavnostni govornik. Spominu na 59 ubitih talcev se je poklonil s položitvijo venca.Foto: Daniel Novakovič/STA»Odkar divja vojna v Ukrajini, spominske slovesnosti, kot je današnja, vsepovsod po naši domovini in zamejstvu doživljam drugače. Na novo se mi zastavlja vprašanje neizogibnosti vojne, vojne in miru,« je v slavnostnem govoru dejal predsednik republike z izrazi solidarnosti z ukrajinskim ljudstvom. Dejal je, da je evropsko upanje o trajnem miru zaradi vojne v Ukrajini znova pod vprašajem, zato je med ljudmi pomembno ohranjanje in krepitev kulture spominjanja na grozote vojne in z njimi tudi na vse plemenite izraze človečnosti, solidarnosti in vere v boljši svet. »Našim otrokom in vnukom moramo dati vedeti, da obstajajo načini, da se izognemo sovraštvu, ki naposled vodi v vojno,« je poudaril predsednik Pahor se zahvalil vsem, ki na različne načine krepijo kulturo spominjanja, tudi s slovesnostmi, kot je bila današnja. V nadaljevanju je spomnil na izkušnjo slovenskega naroda, ki je ob razglasitvi samostojnosti obranil svojo novonastalo državo in dodal, da samo pravičen mir pomeni možnost za trajni mir. »Zavoljo naših otrok in njih otrok upajmo, spoštovane gospe in gospodje, da bo velika evropska ideja, ki temelji na spravi, na spoštovanju, strpnosti in zgodovinski resnici, vendarle prevladala. In da bo zavarovala mir. In da bo tako močna, da bo mir prinesla tudi tja, kjer ga nedolžni narod sedaj tako zelo pogreša,« je slavnostni nagovor sklenil predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STA25. julija 1942 so v naselju Bistrica v Občini Naklo partizani napadli nemški avtomobil in v njem ubili nemška oficirja. Še isti večer so Nemci požgali vas in nad vasjo, na bistriškem klancu, postrelili vseh devet moških, ki so jih našli doma. Čez dva dni so tja iz zaporov na Begunjah pripeljali še 50 mož iz okoliških krajev in jih tam postrelili kot talce. V spomin na tragedijo so nad vasjo postavili kamnit obelisk, ki so ga večkrat prestavljali, leta 1984 pa so na bistriškem klancu uredili spominski park. Osrednji obelisk je bil delo kiparja Janeza Boljke, vendar so neznanci skulpturo leta 2015 ukradli. Zato so se skrbniki spomina na ubite talce odločili, da po usmeritvah Mihe Boljke, sina Janeza Boljke, pripravijo novo skulpturo, ki jo je izdelal Urban Koselj, umetnostni kovač iz Krope.Nov spomenik 59 talcem je 78 let po tragičnem dogodku, 24. julija 2020, slovesno odkril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se je tudi tedaj žrtvam poklonil s položitvijo venca in slavnostnim nagovorom.