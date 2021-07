Predsednik Pahor v telefonskem pogovoru čestital novoizvoljenemu predsedniku Izraela Herzogu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 14. julija 2021 po telefonu govoril z novoizvoljenim predsednikom Isaacom Herzogom, ki je bil pred nekaj tedni (2. junija letos) izvoljen za predsednika Izraela.



V daljšem telefonskem pogovoru je predsednik Pahor najprej čestital predsedniku Herzogu za izvolitev in mu zagotovil, da si bo prizadeval za odprte in plodne odnose med državama.



Predsednik Pahor je predsednika Herzoga podrobneje seznanil z namero organizirati dan slovensko - izraelskega prijateljstva, ki bo potekal 19. 7. 2021 ob 16.30 v Metliki s spomin na skupni boj proti nacizmu in fašizmu v drugi svetovni vojni. Obeležili bomo 100. obletnice rojstva izraelske narodne herojinje in pesnice Hane Seneš, ki je leta 1944 s še nekaj pripadniki britanskih sil skočila s padalom na takratno osvobojeno ozemlje v Beli Krajini in od tam nadaljevala pot na Hrvaško in Madžarsko. Dan slovensko - izraelskega prijateljstva naj bi postal tradicija.



Predsednika sta se medsebojno seznanila z razmerami, povezanimi s pandemijo Covid-19 in njenimi posledicami za gospodarstvi obeh držav. Poudarila sta pomen cepljenja, predvsem pri medicinskem osebju.



V zaključku pogovora je predsednik Pahor povabil predsednika Herzog na uradni obisk v Slovenijo. Predsednik Herzog je povabilo z veseljem sprejel.