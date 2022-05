Predsednik Pahor na Sarajevskem poslovnem forumu pozval, naj se BiH čimprej dodeli status kandidatke za EU

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na povabilo predsedujočega Predsedstva Bosne in Hercegovine Šefika Džaferovića danes, 11. maja 2022, udeležil 11. Sarajevskega poslovnega foruma (Sarajevo Business Forum – SBF), kjer je kot osrednji govornik nastopil na otvoritvi foruma.Osrednje sporočilo predsednika Pahorja udeležencem foruma in širši javnosti je bilo, da je potrebno pospešiti vključevanje BiH v Evropsko unijo. Zavzel se je za dodelitev statusa kandidatke tej državi brez dodatnih pogojev. Po njegovem mnenju bi to spremenilo dinamiko dogajanj in vlilo novo upanje v evropsko prihodnost države.Predsednik Pahor je v govoru pozdravil poglobljeno razpravo o poslovnih priložnostih v Bosni in Hercegovini. Sarajevski poslovni forum se je že izkazal kot eden ključnih forumov za razpravo o gospodarskem razvoju Bosne in Hercegovine in celotne regije. Ob tem je predsednik Pahor opozoril, da je predpogoj za gospodarski razvoj politična stabilnost države. Predsednik Pahor je poudaril, da je vojna v Ukrajini pokazala, kako krhek je mir v Evropi. To je po mnenju predsednika republike oster opomnik, da se moramo vsi obnašati bolj odgovorno in vse težave reševati na miren način. Ob tem je politične voditelje Bosne in Hercegovine pozval, naj okrepijo svoja prizadevanja za premagovanje političnih razhajanj in doseganje politične stabilnosti.Predsednik Pahor je izrazil trdno prepričanje, da je Evropska unija odgovor na vsa vprašanja Bosne in Hercegovine ter celotnega Zahodnega Balkana. "Evropska unija je bistvenega pomena za zagotavljanje miru in varnosti." je poudaril predsednik Pahor.Dejal je, da Bosni in Hercegovini iskreno želi varne in uspešne prihodnosti ter dodal, da je ta varna in uspešna prihodnost pomembno povezana z vstopom države v Evropsko unijo. Predsednik je ocenil, da bi morala tako oceniti in ravnati tudi Evropska unija, saj je v vzajemnem interesu, da je širitvena politika Evropske unije do držav Zahodnega Balkana, zlasti do Bosne in Hercegovine, bolj prožna. Ob tem je predsednik pozval, naj se BiH čim prej dodeli status kandidatke za članstvo. Kot je dejal, je njegovo stališče, da mora Bosna in Hercegovina čim prej dobiti status kandidatke brez dodatnih predpogojev, v zameno pa bi se BiH zavezala, da bo sprejela potrebne reforme. To je potrebno za varno in uspešno prihodnost same države in EU kot celote. Na koncu je slovenski predsednik ponovno opozoril, da je vprašanje širitve Evropske unije na Zahodni Balkan prvovrstno geopolitično vprašanje.Pred začetkom foruma se je slovenski predsednik sestal s članom Predsedstva BiH Željkom Komšićem, s katerim sta govorila predvsem o aktualnih političnih razmerah v državi.Predsednik Pahor je kot osrednji govornik že sodeloval na Sarajevskem poslovnem forumu, nazadnje leta 2019. Udeležba na Sarajevskem poslovnem forumu, ki vsako leto privabi gospodarsko in politično javnost iz širše regije, je pomembna spodbuda gospodarskemu sodelovanju in iskanju novih poslovnih priložnosti. Slovenija je sicer ena pomembnejših gospodarskih partneric Bosne in Hercegovine. V tej državi deluje več kot sto podjetij z večinskim slovenskim kapitalom, ki zaposlujejo preko 15.000 državljanov BiH.Foto: Matjaž Klemenc/STA