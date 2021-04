Pojasnilo v zvezi z novinarskimi vprašanji o pogovorih predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja s člani Predsedstva Bosne in Hercegovine 5. marca 2021

V zvezi z novinarskimi vprašanji o pogovorih predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja s člani Predsedstva Bosne in Hercegovine 5. marca 2021 objavljamo pojasnilo:



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je zagovornik Bosne in Hercegovine, njene ozemeljske celovitosti, evropske perspektive in mirnega razvoja, kar vedno dosledno poudarja.



Predsednik Pahor želi, da bi BiH čim hitreje postala del Evropske unije. Dosledno poudarja pomen geopolitičnega pristopa k širitvi Evropske unije, v katero bi bila zajeta tudi BiH, ki ima z EU trenutno najšibkejše formalne vezi.



Predsednik Pahor redno svari pred idejami o razdružitvi BiH in ponovnem risanju meja na Zahodnem Balkanu. V tem kontekstu je zaradi zaskrbljenosti pred temi idejami o tem vprašal svoje sogovornike, vse tri člane predsedstva Bosne in Hercegovine, ko je v začetku marca obiskal Sarajevo.



Javno je predsednik republike o tem spregovoril tudi v nagovoru Sobranju Republike Severne Makedonije, 25. 9. 2020: »Ob tem bi rad poudaril svojo oceno, ki je pomembna, če je točna: če ne bo širitve Evropske unije ali pa bo širitev močno zamujala, se bo v tej regiji počasi prijela teza, da razpad bivše Jugoslavije pravzaprav še ni končan in da je potrebno namesto obstoječih meja uveljaviti etnične meje. Iz zgodovinskih izkušenj vemo, da je zelo malo možnosti, da bi tak proces potekal po mirni poti brez konfliktov, ki bi lahko zamajali tudi varnost in stabilnost širše v Jugovzhodni Evropi. Zato sem že večkrat dejal, da je širitev Evropske unije na Zahodni Balkan ekskluzivno politično vprašanje, ki terja tudi od Evropske unije neko še bolj premišljeno strategijo.«



Prav v luči evropske perspektive Zahodnega Balkana predsednik republike pripravlja srečanje voditeljev držav pobude Brdo - Brijuni Process, predvidoma v maju.