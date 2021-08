Predsednik Pahor ob 50-letnici TV Koper/Capodistria: »Televizija Koper/Capodistria je postala verodostojen glasnik temeljnih evropskih vrednot«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zvečer udeležil slavnostnega koncerta ob 50-letnici TV Koper/Capodistria »Tako zelo smo se ljubili - C’eravamo tanto amati«. Predsednik republike je bil na prireditvi slavnostni govornik.



Predsednik Pahor je v slavnostnem govoru poudaril, da je Televizija Koper/Capodistria v svoji petdesetletni zgodovini pomembno zaznamovala Istro in ljudi, ki tam živijo. Dejal je, da se je v tem obdobju razvila v prepoznavno in spoštovano institucijo, ki je postala del vsakdana ljudi, ti pa so jo sprejeli za svojo in vzljubili njene oddaje. Predsednik republike je poudaril, da večjezičnost in večkulturnost stičišča Slovenije, Italije in Hrvaške nikoli nista bili oviri za ustvarjanje televizijskih vsebin, marveč sta vrednoti in navdih za povezovanje in skupno ustvarjanje - od zagotavljanja pravice do obveščenosti v maternem jeziku za obe tam živeči narodni skupnosti do edinstvenega projekta Čezmejna televizija, ki po predsednikovih besedah uteleša sodelovanje v evropskem duhu, na kar smo lahko upravičeno ponosni.



Ob koncu slavnostnega nagovora je predsednik Pahor spomnil, da jubilej Televizije Koper/Capodistria praznujemo skupaj s 30. obletnico razglasitve in obrambe Republike Slovenije in spomnil tudi na vlogo koprske televizije kot medija poleti 1991. »Televizija Koper/Capodistria je postala verodostojen glasnik temeljnih evropskih vrednot, od svobode govora in svobode medijev, preko skrbi za krepitev jezikovne in kulturne istovetnosti narodnih manjšin do sožitja in graditve skupne prihodnosti na tistem, kar nas povezuje in združuje,« je ob koncu dejal predsednik Pahor in se zahvalil vsem sedanjim in nekdanjim zaposlenim, ki snujejo in izpolnjujejo vizijo Televizije Koper/Capodistria.



Predsednik Pahor je 23. junija 2021 vročil državno odlikovanje red za zasluge radijskemu in televizijskemu programu za italijansko narodno skupnost, ki delujeta v okviru Regionalnega centra RTV Koper/Capodistria. Programa sta odlikovanje prejela za pomembno vlogo pri ustvarjanju radiotelevizijskih vsebin v italijanščini, namenjenih italijanski narodni skupnosti v Sloveniji, in za dolgoletno čezmejno sodelovanje, ki prispeva k bogatitvi programov na obeh straneh meje, ob več kot 70-letni radijski in 50-letni televizijski tradiciji.





V nadaljevanju je besedilo govora predsednika republike. Velja govorjena beseda!



Spoštovani gospod župan,



spoštovani gospod generalni direktor,



spoštovani vsi zaposleni na Televiziji Koper Capodistria,



gospe in gospodje.



Sprejmite, prosim, moje najbolj iskrene in prisrčne čestitke ob 50. obletnici Televizije Koper/Capodistria.



V svoji polstoletni zgodovini je Televizija Koper/Capodistria pomembno zaznamovala Istro in ljudi, ki tukaj živijo. Razvila se je v prepoznavno in spoštovano institucijo, postala je del vsakdana tukajšnjih ljudi, ki so jo sprejeli za svojo in vzljubili njene oddaje.



Vaše gledalke in gledalci še posebej cenimo, ker večjezičnost in večkulturnost teh krajev nikoli nista predstavljali ovire za ustvarjanje televizijskih vsebin. Prav nasprotno. Bili sta in ostajata vrednoti in navdih za povezovanje in skupno ustvarjanje.



Značaj tukajšnjih ljudi, vrednote skupnosti in sobivanja so integralni del televizijskih vsebin na obmejnem in čezmejnem prostoru, kjer je stičišče treh prijateljskih in sosednjih držav – Slovenije, Italije in Hrvaške.



Posebna pozornost Televizije Koper/Capodistria je namenjena italijanski narodni skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem ter slovenski narodni skupnosti v Italiji. Nenazadnje je bil to osrednji motiv za njeno ustanovitev.



Obema narodnima skupnostma ta televizija zagotavlja pravico do obveščenosti v materinem jeziku, njeno širše poslanstvo pa je ohranjanje in razvoj materinščine in s tem jezikovne in kulturne samobitnosti pripadnikov obeh narodnih skupnosti.



V času svojega prvega pol stoletja je bila koprska televizija v marsičem posebna in prva. Bila je prva televizija v barvah, vidna v sosednji Italiji, vse do Lombardije in Milana. Ustvarila je prvi specializirani športni program v Evropi, ustvarila je na tisoče ur televizijskih programov, ki so jih navdušeno spremljali v Sloveniji in sosedstvu.



Dušan Fortič, prvi direktor TV Koper/Capodistria, se je v intervjuju v Primorskih novicah ob 40. obletnici televizije spominjal, da je koprska televizija v sedemdesetih in osemdesetih letih tudi v sosednji Italiji pomenila še več. »Nanjo so gledali z občudovanjem. Vsi so hoteli, da bi o njih poročala. V Bologni, Benetkah, Milanu so si politiki prizadevali, da bi se pojavili na naši televiziji. Dežela Emilia-Romagna je plačevala stroške za koprskega dopisnika v Bologni. Pri tem ni bilo izvzeto niti glavno mesto Rim,« je dejal.



Pomemben del zgodovine Televizije Koper/Capodistria je edinstven projekt Čezmejna televizija, ki že več kot dvajset let nastaja v sodelovanju s slovenskim in italijanskim programom Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino. Slovenski narodni skupnosti v Italiji in italijanski narodni skupnosti v Sloveniji omogoča ogled televizijskih programov v materinščini. Projekt, ki je posebnost tudi širše v Evropi, uteleša sodelovanje v evropskem duhu, na kar smo lahko upravičeno in izjemno ponosni.



Za vzorno opravljanje tega politično in kulturno nenadomestljivega poslanstva sem 23. junija letos vročil radijskemu in televizijskemu programu za italijansko narodno skupnost, ki delujeta v okviru Regionalnega centra RTV Koper/Capodistria, visoko državno odlikovanje, red za zasluge.



Spoštovane gospe in gospodje,



petdeset let Televizije Koper/Capodistria praznujemo skupaj s 30. obletnico razglasitve in obrambe Republike Slovenije. Koprska televizija je imela pomembno vlogo tudi v obdobju osamosvojitve in v vojni za Slovenijo, ko je bila zaradi poškodovanih oddajnikov na Nanosu več dni edini vir informacij o dogajanju. Tudi sicer je imela Televizija Koper/Capodistria vlogo pri graditvi odprtega, multikulturnega in evropskega značaja samostojne slovenske države in njenem prizadevanju za dobro sosedstvo in prijateljstvo s sosednjima narodoma in državama.



S tem Televizija Koper/Capodistria Prešernove besede v 7. kitici Zdravljice, naše himne, izpolnjuje svoje poslanstvo v polnosti. Tudi z njo so postale nesnoven spomenik ljubezni in življenju in navdih za našo sedanjost in prihodnost.



Dobro sosedstvo, sožitje med narodi in državami, sodelovanje in prijateljstvo so edini način, da trajno zavarujemo mir, varnost in blaginjo naših otrok in njih otrok. Televizija Koper/Capodistria je postala verodostojen glasnik temeljnih evropskih vrednot, od svobode govora in svobode medijev, preko skrbi za krepitev jezikovne in kulturne istovetnosti narodnih manjšin do sožitja in graditve skupne prihodnosti na tistem, kar nas povezuje in združuje.



Vsem, ki ste, in vsem, ki zdaj snujete in izpolnjujete vizijo Televizije Koper/Capodistria, iskreno čestitam, se vam zahvaljujem za vaše delo in vam želim veliko uspehov v prihodnosti.



Srečno.