Predsednik Pahor danes obiskal Kras in izrazil hvaležnost vsem, ki sodelujejo pri gašenju požara in odpravi posledic

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes znova obiskal Kras. Predsednik republike se je v Regijskem štabu Civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu seznanil z najnovejšimi razmerami in stanjem požara na terenu. Posebno hvaležnost je izrazil gasilcem, gozdarjem, pripadnikom Slovenske vojske in policije ter vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki sodelujejo pri gašenju požara in odpravi posledic.»Upam, da je po desetih dneh požar na Krasu pod nadzorom. Izražam iskreno hvaležnost vsem, ki so v teh desetih dneh zaščitili življenja ljudi in njihovo premoženje, izkazali izjemno solidarnost in znova pokazali, da se lahko zanesemo drug na drugega. Rad bi se tudi zahvalil tudi ljudem in domačinom, Kraševcem, ki so na različne načine pokazali, kako zelo cenijo to solidarnost in dobroto ljudi, ki so jim prišli pomagat. Vse to me zdaj, ko sem drugič obiskal te kraje in se srečal z ljudmi, prepričuje, da je med nami dovolj povezanosti tako za slabe in, upam, tudi za dobre čase,« je po koncu obiskal dejal predsednik republike.Foto: UPRSFoto: UPRSFoto: UPRSFoto: UPRS