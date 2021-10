Predsednik Pahor nadaljuje dialog z nasprotniki ukrepov proti covid-19

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 15. oktobra 2021, sprejel dr. Cvetko Turk Jančigaj, ki mu je pisala kot nasprotnica ukrepov proti covid-19 in udeleženka protestov. Gospa Turk Jančigaj je na javno izrečeno pripravljenost predsednika republike na dialog (četrtek, 30. septembra) nanj naslovila pismo, s prošnjo za pogovor.Predsednik Pahor in dr. Turk Jančigaj sta se uvodoma strinjala, da je javno izražanje drugačnih stališč in protestiranja legitimno, nasilje in izgredi pa so nesprejemljivi.Strinjala sta se tudi, da o ukrepih za obvladovanje epidemije potrebno še več dialoga, zato sta se tudi sestala in izmenjala mnenja in njune različne poglede.Gospa Turk Jančigaj je v današnjem pogovoru podrobneje pojasnila svoje prepričanje, da so ukrepi vlade za obvladovanje virusa covid-19 nesorazmerni in večinoma neutemeljeni. Meni, da bi ljudi ne bi smeli siliti k cepljenju, sprejeti ukrepi pa da bi morali imeti ustrezno zakonsko (in ne uredbeno) podlago, določen čas trajanja in biti ustrezno prestavljeni javnosti.Predsednik Pahor je ponovil svoje prepričanje, da je cepljenje edini način, saj omogoča usmerjanje in končanje zdravstvene krize. Glede kritik dr. Turk Jančigaj o neustreznem ukrepanju vlade je predsednik republike znova poudaril, da je ob prenizki precepljenosti ukrepanje vlade za zagotovitev javnega zdravstva še vedno nujno, sprotnih ocen ukrepov pa ne daje.Predsednik republike Pahor je že pred tem srečanjem sprejel protestnike (t.i. petkove protestnike) in predstavnike nekaterih civilnih iniciativ, ki nasprotujejo vladnim ukrepom, ter g. Zorana Stevanoviča, pobudnika protestov ob sredah. Na današnji pogovor je med drugim povabil še predstavnika Iniciative slovenskih zdravnikov , ki se povabilu ni odzval zaradi obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT ob vstopu v prostore urada predsednika.Predsednik republike je prepričan, da je dialoga in sodelovanja glede reševanja zdravstvene krize premalo in da bi se lažje in uspešneje soočali z njo, če bi bilo dialoga in sodelovanja več, na vseh ravneh.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS