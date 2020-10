Predsednik Pahor ob svetovnem dnevu cerebralne paralize sprejel predstavnike Zveze Sonček

Lojze Tomaževič, predsednik Zveze Sonček so.p.,



Lidija Šestak Zorič, podpredsednica Zveze Sonček so.p in predsednica regijskega društva Sonček – Mariborsko društvo za cerebralno paralizo,



David Geršak, predsednik Društva za cerebralno paralizo Ljubljana,



Aleks Geršak, osnovnošolec, predstavnik učencev s cerebralno paralizo,



Štefan Čerček, uporabnik varstveno delovnega centra in stanovalec stanovanjske skupine Zveze Sonček so.p.,



Ana Kopač, uporabnica varstveno delovnega centra in stanovalka stanovanjske skupine Zveze Sonček so.p.,



Urška Jurman, uporabnica varstveno delovnega centra in stanovalka stanovanjske skupine Zveze Sonček so.p.,



Helena Kos, strokovna vodja storitve vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji Zveze Sonček so.p.,



Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček so.p..



Svetovni dan cerebralne paralize, 6. oktober, je namenjen osveščanju o tej možganski okvari, in zavzemanju za takšno skupnost, ki jo bo sprejemala brez predsodkov. Predstavniki Zveze društev Sonček so Predsednika Republike seznanili s svojimi prizadevanji, da bi vsem ljudem s cerebralno paralizo zagotovili enake pravice, dostopnost in enake možnosti kot jih imajo drugi ljudje. Tema letošnjega svetovnega dne cerebralne analize je “Pusti svoj pečat” in v tem okviru se Zveza društev Sonček zavzema za vzpostavitev sistemskih rešitev, ki bi zagotavljale kakovostne programe in storitve za osebe s cerebralno paralizo.Udeleženci so predsednika seznanili tudi s težavami pri zaposlovanju in bivanju v skupnosti odraslih oseb z invalidnostjo ter uresničevanju vseh človekovih pravic vključno z volilno pravico. Predsedniku Pahorju so na srečanju svoje poglede predstavili tudi otroci in odrasle osebe s cerebralno paralizo.Pogovor je potekal v Tednu otroka, ki se je pričel včeraj, in ob tem so predstavniki Zveze Sonček predsednika Pahorja posebej opozorili, da področje celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami zahteva več pozornosti. Predsednik republike je podprl njihova prizadevanja za vključujočo osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo s projektom Korak k Sončku – Ena šola za vse.Predsednik republike je Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije - Sonček čestital za izjemno hitro sprejetje in dosledno izvajanje vseh preventivnih in zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe nove koranavirusne bolezni, s katerimi so učinkovito zavarovali zdravje uporabnikov in zaposlenih.Srečanja so se udeležili:Predsednik Pahor z Zvezo Sonček sodeluje že od pričetka prvega mandata. Bil je tudi častni pokrovitelj slovesnosti ob 30. obletnici njihovega delovanja.Foto: Nebojša Tejić/STA